Oroscopo Barbanera di lunedì 12 settembre: ecco per chi sarà un buon inizio settimana. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Sarete all’avanguardia, anche se si tratterà di realizzare una semplice torta. Il passaggio lunare nel saggio Sagittario vi dà quel qualcosa in più.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Vi alzate con scarso interesse, attanagliati dalla morsa della Luna in Scorpione. Ma poi entrando in Sagittario, vi scioglierete e tornerete liberi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – A causa del transito della Luna nel vostro segno opposto, la stanchezza prevale su ogni desiderio di divertimento. Metteteci un pizzico di volontà.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Dopo avervi regalato momenti preziosi, la Luna in Scorpione si dissolve come un miraggio. Continuerete a vivere le emozioni con pienezza.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Con l’arrivo dell’ottimista Luna in Sagittario, tutto vi riuscirà meglio. E con il vostro sorriso non potrete che contagiare gli altri. Che dono!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Approfittate di una mattinata di grande energia, grazie al sestile lunare con Marte, per fare un po’ di movimento. Non serve andare in palestra.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Una Luna frizzante e dinamica vi strizza l’occhio, e voi rispondete a tono aggiornando i contatti e riempiendo di like i post degli amici.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Approfittate questa mattina delle ultime ore in cui la Luna è in vostra compagnia. Il sestile con Plutone e con Marte regala determinazione a volontà!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ispirati dal sopraggiungere della Luna alleata con Saturno, darete prova di grande lealtà. Cosa c’è di meglio nel trovare un amico sincero?

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sicuramente partite con il piede giusto, visto la spinta propulsiva del sestile lunare con Plutone. Avete già fatto programmi per la vostra settimana?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Dimenticate le scelte imprudenti della disarmonia lunare con Giove. La Luna passa al Sagittario e con l’alleanza con Saturno, tornerete tra le righe.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – l transito della Luna in Sagittario rovina i vostri meticolosi piani. Peraltro non ce la fate a gestire pienamente certe situazioni imbarazzanti.

