Oroscopo Barbanera di domani 11 settembre: domenica di sorprese, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Finalmente è arrivato il weekend. Potrete ricaricare le vostre batterie che sono quasi esaurite, perciò non prendete appuntamenti di lavoro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’ultimo mobile da montare che avete acquistato ha solo le istruzioni in cinese? Con il sestile della bianca Signora a Urano, sopperirete con fantasia e intuito.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il conto del ristorante è più salato del previsto, ma dato che ormai avevate promesso di offrire voi il pranzo, fate buon viso a cattiva sorte.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Difficile prevedere le mosse dell’altro, se non lo conoscete. Lasciatevi guidare dall’istinto e dalle intuizioni amplificate dall’Astro notturno nei Pesci.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Tirate fuori il vostro carattere laddove ce n’è bisogno, senza farvi prendere da paure e timori inconsistenti. Un po’ di coraggio da… Leoni!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – La mancanza di armonia evidenziata dall’opposizione Sole-Luna potrebbe indurvi a fare il passo più lungo della gamba. Sarebbe meglio aspettare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Le pulizie domestiche vi portano via parecchio tempo prezioso, che avreste voluto utilizzare diversamente. Lo shopping deve attendere un po’.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con la Luna nei Pesci vi sentite al top della forma. Il divertimento è assicurato in vostra compagnia, sempre che voi non vogliate restare soli!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non ascoltate le sgradevoli sensazioni apportate dalla disarmonia lunare. Potete rimediare a un piccolo ritardo con una… grande scusa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Luna nei Pesci amplifica il desiderio di stare in buona compagnia. Chiamate qualche vostra vecchia amicizia per una bella rimpatriata.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Avete superato alcune delle vostre paure, e potete anche andarne fieri. L’umiltà è un talento, ma anche un pizzico di sano orgoglio non guasta!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La congiunzione lunare con Nettuno forse non vi fa sentire in vena di stare insieme a troppa gente. Eppure chiudervi in voi stessi non vi fa bene.

