“Mi sono sentito inutile”: Tommaso Zorzi provato | Non vedeva l’ora che finisse tutto

L’influencer ed ex vincitore del GF VIP si è lasciato andare ad un’inattesa confessione. Tommaso Zorzi lo ammette: è stato difficile

Vincitore del GF Vip 2020/2021, Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Influencer e content creator, la sua ironia è spiccata e la capacità di prendersi in giro è sicuramente una delle sue qualità più apprezzate. Amante della moda, si distingue sempre per eleganza e stile.

Nelle ultime ore, Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che fanno luce su una delle questioni più chiacchierate dell’ultimo periodo: il ruolo degli influencer. Nelle sue parole, però, una verità mai detta: ha fatto davvero fatica.

Tommaso Zorzi parla del red carpet: “Sei nel mezzo”

Negli ultimi giorni, la presenza degli influencer sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia ha scatenato numerose polemiche. Secondo molti, infatti, loro non avrebbero diritto a stare lì, poiché l’evento è esclusivo ed è dedicato al cinema e alla sua importanza, ambiente totalmente estraneo agli influencer e a chi lavora sui social network.

Tommaso Zorzi, invitato a Venezia per il lancio de “Il Signore delle Formiche”, è stato quindi intervistato da Rosanna Cacio, che gli ha chiesto proprio la sua opinione in merito a questa questione. Secondo Zorzi, gli influencer vanno al Festival del Cinema di Venezia poiché invitati dai brand o comunque perché ci sono persone che li vogliono sul red carpet: “Sono funzionali alla promozione e al lato divulgativo di quelle che sono le attività laterali rispetto al cinema” ha concluso.

Per lui, quello del è stato il primo red carpet del Festival del Cinema. Tommaso Zorzi, infatti, è stato sempre molto scaramantico in merito e si è sempre ripromesso di andarci solo al momento giusto, che è arrivato con Il Signore delle Formiche, sui temi dei diritti e dell’omosessualità. Durante l’intervista, l’influencer ha addirittura ammesso di provare fastidio per l’eccessiva centralità dell’abito, a Venezia: “Come infastidisce quando l’influencer va a Venezia per il vestito. Secondo me Venezia è molto di più. Bisogna andare per promuovere quello che è il cinema italiano!”.

A proposito del proprio red carpet, poi, Tommaso Zorzi ha ammesso di essersi quasi sentito inutile. Circondato dalle stelle del cinema, si è sentito piccolo piccolo ma si è fatto forza e l’ha attraversato, definendolo poi un’esperienza bellissima. “Da una parte vorresti non finisse mai, dall’altro non vedi l’ora che sia finito” ha poi concluso, ridendo.

