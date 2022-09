“Ha superato ogni limite di buongusto!” | Alfonso Signorini non ci sta: la demolisce davanti a tutti

Il conduttore del GF VIP esplode di nervoso senza freni. Alfonso Signorini non gliele manda a dire: scambio di battute epico

Il GF VIP sta per tornare con le sue novità e i grandi ritorni. Tra questi, ci sono sicuramente il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Sonia Bruganelli, che per l’edizione 2022/2023 sarà affiancata non più da Adriana Volpe ma da Orietta Berti, new entry della squadra. Alfonso Signorini è quindi carico per questo nuovo anno all’insegna degli amori, delle litigate e delle amicizie: insomma, del gossip.

Parallelamente, però, il conduttore del reality più spiato d’Italia porta avanti i propri impegni quotidiani, soprattutto come caporedattore di una delle riviste di gossip più amate. E proprio in merito a questo ruolo, nelle ultime ore Signorini si è lasciato andare a un pesantissimo sfogo: l’ha demolita.

Alfonso Signorini glielo dice davanti a tutti

Nei giorni scorsi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato un servizio fotografico incentrato su Alessandro Cecchi Paone. “Chi” ha quindi pubblicato degli scatti fatti su una barca al largo della Costiera Almalfitana, dove il giornalista e divulgatore scientifico sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza con il nuovo fidanzato ventiseienne.

I due sono stati immortalati in momenti molto intimi, tra baci e abbracci, ma una lettrice di Chi non ha affatto apprezzato gli scatti ed ha scritto direttamente al direttore, Alfonso Signorini. La lettrice ha quindi tuonato dicendo che si è superato ogni limite di buon senso e che, sebbene ognuno abbia i propri gusti, “non mi pare il caso di sbandierarli in questo modo”. Ha poi aggiunto che non comprerà mai più Chi Magazine.

Alfonso Signorini, dal canto suo, ha risposto con la sua consueta eleganza e capacità argomentativa. Dopo essersi mostrato dispiaciuto se le immagini pubblicate abbiano urtato la sua sensibilità, ha spiegato che a suo parere non siano affatto di cattivo gusto ma raccontano semplicemente l’amore tra due uomini. Nelle ultime righe, poi, Alfonso Signorini sguaina la spada e lancia un colpo micidiale: “Se fosse questo per lei il vero problema, sarei ben contento di aver perso una lettrice. Saluti“.

D’altronde, Alfonso Signorini combatte da moltissimi anni contro tutti i tipi di tabù, credendoli ormai superati e antichi. Nella prossima edizione del GF VIP, per esempio, ci sarà il primo concorrente sieropositivo, Giovanni Ciacci, con il quale il conduttore vorrà divulgare la normalità della vita delle persone con questa condizione.

The post “Ha superato ogni limite di buongusto!” | Alfonso Signorini non ci sta: la demolisce davanti a tutti appeared first on Ck12 Giornale.