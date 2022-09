Francesca Chillemi, questa volta parla lui | “Sono stufo!”: non ne può più

Miss Italia e attrice, Francesca Chillemi sta vivendo un periodo ricco di gossip e chiacchiericci. Questa volta, però, parla anche lui

Miss Italia 2003 oggi attrice, Francesca Chillemi nel corso del tempo è riuscita ad emergere e a farsi conoscere dal grande pubblico. Occasione della vita è stata sicuramente Che Dio Ci Aiuti, la fiction con Elena Sofia Ricci in cui ha interpretato Azzurra Leonardi. Il personaggio le ha concesso di mostrarsi in tutte le proprie capacità, alternando lati del carattere frivoli e leggeri a momenti profondi e anche drammatici.

Nell’ultimo anno, Francesca Chillemi è stata impegnata sul set di una fiction che uscirà tra pochissimo su Canale5, Viola Come il Mare. La serie tv l’ha travolta al centro di un vortice di gossip soprattutto in merito al collega e co-protagonista Can Yaman. La situazione è però arrivata al limite e adesso parla lui.

Francesca Chillemi e Can Yaman: lo sfogo

In Viola come il Mare, Francesca Chillemi interpreta una giornalista romana che si è da poco trasferita a Palermo. Qui viene a sapere dell’omicidio di una ventenne e, quindi, si mette a indagare sul crimine. Affetta da “sinestesia cromo-musicale“, Viola vede il colore della musica e percepisce che tutte le persone hanno una loro melodia personale che, quando risuona, emette colore.

Nella serie tv, Francesca Chillemi collabora con Can Yaman, attore turco che sta facendo moltissima carriera nel piccolo schermo italiano. Dal momento in cui sono iniziate le riprese, però, si sono alzati dei polveroni in merito al rapporto tra i due: secondo molti, infatti, si sarebbero fidanzati e starebbero vivendo una storia d’amore. Una prima smentita del fatto è arrivata sulla passerella del Festival del Cinema di Venezia, dove l’attrice ha risposto “Ma cosa dobbiamo fare?!” all’insistenza dei fotografi che chiedevano un bacio. Can Yaman, dal canto suo, ha chiuso la questione con un ironico: “Sì, l’anno prossimo!“.

Nelle ultime ore, poi, ha parlato anche Can Yaman. L’attore ha voluto difendere l’amica e la collega, vittima di una onda di critiche come tutte le donne che affiancano l’attore: “Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando!” ha detto senza filtri. Chissà se questa sua esternazione cambierà il modo in cui il pubblico e i media tratteranno i due attori: sicuramente la situazione sta raggiungendo il limite.

The post Francesca Chillemi, questa volta parla lui | “Sono stufo!”: non ne può più appeared first on Ck12 Giornale.