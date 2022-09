Elodie, rivelazione scioccante | “L’ho sbattuto al muro”: una disavventura da brividi

La cantante ha voluto ammettere un momento di vera perdita di controllo. Elodie l’ha fatto davanti a tutti: panico in strada

Cantante eclettica e iconica, Elodie è riuscita nel corso degli anni a imporsi nella scena musicale italiana. Dalla bellezza travolgente e non scontata, Elodie è artisticamente nata ad Amici di Maria de Filippi, dove pian piano ha trovato la propria strada. Tra hit estive e brani più impegnati, è oggi una delle artiste più chiacchierate e seguite, anche grazie ala sua poliedricità.

Nelle ultime ore, la cantante si è raccontata nel corso di un’intervista. Tra una domanda e l’altra, Elodie ha raccontato una brutta disavventura vissuta proprio nel centro città: l’ha fatto davvero.

Elodie si lascia andare: “Sono diventata pazza!”

Fin dalla sua partecipazione ad Amici di Maria de Filippi, Elodie si è mostrata con i propri difetti e i propri pregi. Se da un lato la sua testardaggine le ha permesso di lottare per realizzare i propri sogni, dopo una vita non sempre facile e lineare, dall’altro lato le ha anche causato non pochi problemi e litigi. I fantasmi del suo passato, infatti, si ripresentano spesso e volentieri alla porta, rendendola insicura e fragile, caratteristiche che nel tempo ha imparato a non nascondere.

Nel corso della sua vita, infatti, Elodie ha compiuto alcune rinunce di cui oggi non va fiera, come quella di non proseguire gli studi. Anche la zona in cui è cresciuta le ha reso la vita non sempre facile, ma dall’altro lato le ha donato una ricchezza umana di cui va fiera e che porta con sé e dentro di sé in ogni suo brano. Nel corso di una recente intervista, Elodie ha parlato di un episodio di bullismo a cui ha assistito, definendosi “bulla con i bulli”.

ELODIE SINDACA DI MILANO pic.twitter.com/nb5UJdek5Q — dam 🦩 (@st1zzita) September 7, 2022

Poche settimane fa, Elodie ha assistito a un atto di bullismo su un anziano, portato avanti da alcuni ragazzini. “Sono diventata pazza” ha ammesso, dopo aver spiegato di aver sbattuto al muro il ragazzino. “Ho agito come se fosse mio figlio” ha poi concluso, rivelando quindi lati di sé molto educativi. Ad oggi, la cantante non è ancora mamma e non ha una relazione stabile, sebbene ultimamente molti paparazzi l’abbiano beccata mano nella mano con Andrea Iannone. Questo episodio, però, dà ai suoi fan un’altra conferma: è una donna dai solidi principi, capace di difendersi e di difendere i più deboli.

