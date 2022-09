Amici22 | “Potrei piangere!”: anticipazioni sconvolgenti, regalo pazzesco per il telespettatori

Sta per tornare Amici22, il talent show di Maria de Filippi dedicato al canto e al ballo. La prossima edizione prevede un grandissimo ritorno

Dopo la scorsa edizione, vinta da Luigi Strangis della squadra di Rudy Zerbi, Amici22 è pronto a cominciare con tutte le sue novità. Innanzitutto, due storiche professoresse lasceranno la sedia: si tratta di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, le quali saranno sostituite da Arisa e Emanuel Lo.

Secondariamente, però, ci sarà anche un’altra novità, che riguarda proprio la dinamica del pomeridiano. Il pubblico è incredulo e i primi commenti sono entusiasti: non vedono l’ora che cominci la nuova edizione.

Amici22, tornano le squadre

Fino a qualche anno fa, il pomeridiano di Amici di Maria de Filippi era caratterizzato dalla divisione dei ragazzi in due squadre. Queste si sfidavano schierando i propri talenti e gli schieramenti erano scelti proprio dalla squadra stessa, capitanata da un concorrente. Vincere le sfide pomeridiane era molto importante poiché la squadra perdente doveva schierare dei potenziali eliminati, tra i quali i professori sceglievano poi un candidato all’eliminazione diretta.

Dopo molte edizioni portate avanti con questo meccanismo, Amici si è poi direzionato verso altri tipi di pomeridiani. Nella scorsa edizione, i ragazzi gareggiavano ognuno per sé stesso e tutti si esibivano, in ogni puntata: sebbene più equo, tutti i telespettatori hanno giudicato questo meccanismo come più noioso. Nelle ultime ore, una pagina di anticipazioni ha rivelato che per Amici22 tornerà il meccanismo delle squadre:

AMICI TORNA AD ESSERE AMICI MIO DIO IO POTREI PIANGERE, ORA TOGLIETE ANCHE IL PROFESSORE DI APPARTENENZA E SIAMO APPOSTO pic.twitter.com/DQ0N9vfPUY — luca (@saudadearya) September 6, 2022

A svolgere il ruolo di capitano di ogni squadra saranno i preferiti del pubblico, votati durante la settimana. I telespettatori e i fan del programma non trattengono quindi l’entusiasmo, anche se esprimono un ulteriore desiderio: vorrebbero eliminare il professore di appartenenza.

Nelle ultime edizioni, infatti, ogni ragazzo ammesso alla scuola “apparteneva” a un professore, che lo portava avanti sino all’ultima puntata. Questo meccanismo, secondo molti, crea troppi litigi e discussioni tra i professori, che alimentano un clima di tensione anche tra i ragazzi, come successo durante Amici21 tra Alex e Luigi. Chissà se Maria de Filippi accoglierà anche quest’altra richiesta e accetterà di tornare definitivamente alla vecchia maniera: tutti i concorrenti sono di tutti i professori e a deciderne la sorte saranno le proprie squadre, la commissione di insegnanti e il pubblico da casa.

