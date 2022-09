“una-poco-di-buono”:-mercedesz-henger-tra-due-fuochi,-la-faida-familiare-l’ha-devastata

L’influencer Mercedesz Henger ha dovuto affrontare un ciclone mediatico a causa della sua relazione, scambio di accuse in punta di fioretto.

L’ormai celebre figlia d’arte Mercedesz Henger è reduce dalla seconda esperienza a “L’Isola dei Famosi”, in cui ha guadagnato le soglie della finale. Dopo il chiacchierato flirt, poi sfumato nel nulla, con Edoardo Tavassi, l’influencer si è concessa un’estate di tuffi e scatti bollenti in compagnia degli amici.

Il suo rapporto con la madre Eva Henger è finito spesso sotto l’occhio clinico delle telecamere: le due hanno alle spalle un passato di recriminazioni e accuse reciproche, legate anche all’ex tronista Lucas Peracchi. Il personal trainer aveva agganciato la biondissima Mercedesz dopo un controverso trascorso nel programma di Maria De Filippi, nonostante le perplessità della spumeggiante Eva. Accuse di violenza, bordate reciproche: nulla è mancato nel calderone mediatico, e la bufera ha imperversato sulla relazione. Vediamo cos’ha dichiarato Lucas Peracchi durante un’intervista a “Domenica Live”.

Lucas su Mercedesz Henger: “Tutto è nato da una litigata futile”

A quanto emerge, sembra che l’antipatia nutrita da Eva Henger nei confronti di Lucas Peracchi abbia origine da una frase infelice, pronunciata però involontariamente. L’ex tronista ha dichiarato sotto le telecamere: “Tutto è nato da una litigata futile. Non ho fatto niente alla signora Eva Henger. Non so cosa pensare. Continuo a scoprire cose nuove. All’inizio, giuro, di primo impatto ho detto ‘È uno scherzo’. Stavo facendo un video parlando del mio lavoro e di fitness, ho messo la cintura e mi è scappata questa cosa, ma è un intercalare…“. Lucas Peracchi aveva girato un video in cui, durante i preparativi per l’allenamento, si era prodotto nell’esclamazione: “Putt*na Eva!“.

L’ex diva del cinema hard aveva colto la palla al balzo per inchiodare l’aspirante genero, accusandolo di maltrattare la figlia. Lucas Peracchi aveva quindi dichiarato a “Domenica Live”: “È la mamma della mia ragazza, sangue del suo sangue, ho dovuto chiamare i miei legali e procedere. Mi difenderò, la mia ragazza sta soffrendo per una madre che la sta facendo passare per una poco di buono, ha detto che sta con me sessualmente, come la fai passare tua figlia? Una mamma non può dire queste cose sulla figlia, su di me puoi dirle, ma lei è tua figlia…“. La tempesta familiare ha completamente minato il rapporto, la cui rottura è stata condita dalle indiscrezioni più disparate. Dove sta la verità?

