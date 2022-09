Test Logica | 4 secondi per indovinare: non pensarci troppo

Ecco un nuovo test logica per testare le tue abilità mentali. Sarai in grado di rispondere correttamente in soli 4 secondi?

I Test di Logica sono un passatempo ma anche un metodo per testare le proprie capacità. Vediamo come te la caverai con questo gioco in 4 secondi.

Perché i test di logica sono così amati? Le persone si vogliono cimentare in giochetti come questo per testare il proprio quoziente intellettivo. Poco importa la cultura, dovrai possedere una mente elastica e flessibile, in aggiunta essere velocissimo.

Per accedere a certi esami o professioni esistono i test ingresso. In questi sono contenuti problemi di logica, affinché si possa valutare le doti del candidato. Cosa si indaga? Sostanzialmente chi risolve, dovrà essere veloce e ragionare sulla base della legge causa-effetto. Oppure, data una certa situazione occorre scoprire la regola di quel problema.

Oggi dovrai fare esattamente questo, osserva bene la figura in alto: c’è una sequenza di numeri, trova la regola per proseguire con i numeri. Occhio al tempo, avrai solo 4 secondi!

La soluzione del test logica

L’intelligenza si misura anche nella capacità di ragionare in modo logico, deduttivo o matematico. Vediamo insieme se in 4 secondi la tua mente è stata in grado di riconoscere immediatamente la regola contenuta in quella sequenza di numeri.

Analizziamola insieme. I numeri in sequenza sono 2, 5, 8, 14. Ragionando a coppie e aggiungendo +1, si otteneva sempre il numero successivo. Proviamo? (2+5)+1 = 8; (5+8)+1 = 14. Applicando la stessa regola otterremo il numero successivo misterioso: (8+14)+1 = 23!

Hai trovato questa soluzione in 4 secondi? Allora potresti affrontare tutti i test di logica possibili, perché nonostante il livello di difficoltà non fosse altissimo, avevi solo 4 secondi per indovinare.

Se hai trovato la giusta chiave per risolvere sei stato davvero molto abile e non ti sei perso in ragionamenti matematici inutili. La capacità logica di ragionare accompagna tutte le altre nostre abilità, senza quella non si va molto avanti.

Ora che sai la soluzione puoi proporre questo test logica in famiglia o agli amici e vedremo se loro faranno meglio di te. In ogni caso, non smettere mai di allenarti giocando. Ci sono tantissimi tipi di indovinelli e test logica, per testare il proprio quoziente intellettivo e svagarsi un po’.

