Test Aguzza la Vista | Hai una vista da aquila? Dimostralo adesso

Credi di avere una vista da aquila? Sei nel posto giusto per dimostrarlo, vediamo se sarai in grado di risolvere questo test.

Se ti piacciono i Test Aguzza la Vista sei nel posto giusto! Vediamo insieme come te la caverai.

Procurati immediatamente un timer, poiché dovrai cronometrarti per vedere quale livello raggiungerai. I Test Aguzza la Vista sono spesso a tempo limitato, ma in questo caso sarai tu a testare quanto tempo impiegherai per risolverlo.

Nelle riviste di enigmistiche sono presenti questi giochetti, spesso con dettagli molto piccoli da scovare. Se stai utilizzando un tablet o un cellulare non potrai zoommare la figura ma affidarti semplicemente alle tue capacità. Hai una vista da aquila? Dimostralo subito.

A tutti piace mettersi alla prova e questi giochetti sono aperti a chiunque. Possono giocare anche i bambini, che spesso sono più bravi degli adulti! Questi giochetti devono essere semplicemente un diversivo e passatempo, senza ansie e senza stress. Se poi sarai così veloce, tanto meglio! Osserva bene la figura in alto e fai partire il tempo: quanti colori di pennarelli vedi? Inizia subito.

La soluzione del test

I test aguzza la vista sono indovinelli divertenti che stimolano la nostra mente. Ti sei ricordato di cronometrarti? Vediamo insieme se hai indovinato e quanto tempo ci hai messo.

I colori dei pennarelli sono 4, se hai indovinato senza zoommare hai davvero una vista da aquila. Ora vediamo che livello hai raggiunto in base al tempo che hai impiegato per trovare la soluzione.

Se hai impiegato:

da 15 a 10 secondi: LIVELLO TALPA , non hai la vista così acuta

, non hai la vista così acuta da 10 a 5 secondi: LIVELLO BASE , te la sei cavata ma potevi essere più veloce

, te la sei cavata ma potevi essere più veloce Meno di 5 secondi: LIVELLO AQUILA, non ti sfugge proprio nulla

Se non hai raggiunto il livello sperato, dovrai continuare ad allenarti per migliorare le prestazioni. Se invece hai usato l’aiutino dello zoom, non è possibile darti un giudizio onesto, dovrai fare a meno di trucchetti la prossima volta! Continua a giocare con questi test e diventerai senz’altro un campione.

