Simona Ventura, strascichi dopo la rottura | “Sono stata crocifissa!”: ha pagato una colpa non sua

La conduttrice Simona Ventura fa luce sulla fine del suo rapporto e sui pesanti risvolti dopo il bombardamento mediatico.

La navigata mattatrice Simona Ventura regge da molti anni la spina dorsale di format campioni di share, destreggiandosi nell’ambito dello sport, dei reality e dell’intrattenimento puro. Pronta a tornare al fianco di Paola Perego con il loro programma “Citofonare RAI 2”, la conduttrice ha vissuto un’estate all’insegna delle rassegne culturali assieme alla crema dello show-business italiano.

Nota anche per il suo matrimonio, poi naufragato, con Stefano Bettarini, Simona Ventura ha ritrovato la serenità a fianco del compagno Giovanni Terzi, con cui condivide soddisfazioni familiari e professionali. A distanza d’anni dalla chiacchieratissima rottura, rispolveriamo le sue dichiarazioni definitive al collega Maurizio Costanzo, in cui ha rivelato la verità dietro alle piccanti indiscrezioni circa il suo precedente matrimonio.

Simona Ventura sotto il fuoco incrociato della stampa: ecco la sua verità

La mattatrice e Stefano Bettarini si sono separati nel 2004, dopo ben 8 anni di relazione. Sebbene le ragioni della rottura fossero da ricondurre ai presunti tradimenti di lui, a far rumore sono state alcune dichiarazioni di Stefano nel contesto del “GF Vip”. Durante alcune confessioni a tarda notte con il compagno Clemente Russo, l’ex calciatore avrebbe inchiodato la sua ex a precise responsabilità. Simona Ventura, infatti, l’avrebbe tradito a sua volta con Giorgio Gori pochi giorni prima della separazione ufficiale.

La conduttrice, durante un’intervista a Maurizio Costanzo, ha dichiarato: “Ho tradito Stefano una sola volta dopo 8 anni. Lui lo ha fatto più volte, ma io l’ho sempre saputo. Ero innamorata, gli ho perdonato tante cose, facevo finta di niente ma sapevo tutto. Lui non lesinava a stare con le mie colleghe o quelle che lavoravano nel mio mondo. Me lo venivano a dire. Lo perdonavo perché volevo tenere in piedi la nostra famiglia. Non volevo vedere, non ci volevo credere…“.

Simona Ventura ha analizzato in seguito l’impatto che il divorzio ha creato nei mass media, pronti all’epoca e demonizzarla: “Dodici anni fa io sono stata crocifissa perché mi ero voluta separare. Adesso ne conoscete le motivazioni. Ci metto molto a prendere determinate decisioni, ma non mi volto mai indietro. Mi sono separata dopo 8 anni di matrimonio.”.

Una volta chetate le acque, i due hanno posato l’ascia di guerra: “I nostri rapporti sono stati buoni negli anni. Lui era perfetto per fare ‘Quelli che il calcio’ con me, gli ho dato opportunità e sono felice di avergliela data perché veniva a Milano e vedeva anche i ragazzi. Volevo che fossimo amici e buoni genitori. In questi 12 anni non ho mai attaccato il padre dei miei figli per proteggerli, per 12 anni ce l’ho fatta, sono riuscita a proteggerli da quello che si è dimostrato il padre. Mi sono chiesta se avessi sbagliato come madre, ma sono sempre stata una donna che ha lavorato affinché i suoi figli non finissero al centro delle liti tra i genitori.”.

