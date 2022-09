“quando-un-uomo-parla-di-come-sco…”.-giorgia-soleri-fa-esplodere-la-polemica

Bufera su Giorgia Soleri. In molti la stanno criticando sui social per il suo libro di poesie, “La Signorina Nessuno”. Di fronte a una quantità spropositata di critiche, adesso arriva la sua replica. A far arrabbiare l’attivista e fidanzata di Damiano David è stato soprattutto l’atteggiamento da bulli che in molti hanno avuto nei suoi confronti. Basti pensare che sui social sono diventati virali alcuni stralci di sue poesie proprio per alimentare la pioggia di critiche contro di lei.

Al centro della polemica soprattutto il tema del sesso, che è presente in qualche poesia della Soleri e che i follower hanno subito ricondotto ai rapporti con Damiano dei Maneskin. In molti non hanno apprezzato il fatto che l’attivista e influencer non abbia risparmiato dettagli sulla sua intimità fisica ed emotiva. Cosa che ha scatenato non poco veleno. Ecco perché, furiosa, Giorgia Soleri ha deciso di rispondere a tono su Twitter: “Letteralmente 11 poesie su più di 170 totali, oltretutto dando per scontato che siano per la persona con cui ho attualmente una relazione quando ho detto più volte che le poesie più vecchie della raccolta risalgono al 2016 (forse anche prima). Poi figuriamoci, possono non piacere e va benissimo, ma almeno le cattiverie ditele precise, con un conoscenza di base”.

Ma non è tutto. Perché la Soleri ha continuato: “Oh comunque incredibile, quando un uomo parla di come sco*a nessuno lo critica dicendo ‘HIHIHI MA NON LO VOLEVO SAPERE CRINGEEEE’ che strano (testi – che personalmente trovo meravigliosi – di Damiano David dei Måneskin)”. A quel punto anche il frontman della band e suo fidanzato ha commentato scrivendo: “Ti amo di più quando ti avveleni”. Lei ha risposto: “Grazie amo, best antidoto contro il veleno (ti amooo anche ioooo)”.