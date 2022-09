Oroscopo Paolo Fox del weekend 10 e 11 settembre: le previsioni di tutti i segni. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Lavoro top. L’andamento professionale del fine settimana di casa Ariete parrà avanzare in crescendo, dove nella giornata di sabato potranno mettere in atto delle mosse strategiche dalle quale raccoglieranno i frutti, in termini di gratifiche morali, già dal giorno successivo.

Toro – Impazienza e impulsività parranno essere bandite dal vocabolario di casa Toro nella giornata del 10 settembre, ventiquattro ore dove i nativi si riscopriranno più orientati a riflettere del solito e ciò lascerà perplessi colleghi e amici.

Gemelli – Avete presente quando in un film di fantascienza il protagonista si fa ibernare per farsi ‘scongelare’ senza invecchiamento nel futuro? Ecco, la conservazione criogenica sarà probabilmente il sogno proibito dei nati Gemelli nel weekend, quasi come se volessero vedere loro stessi nel prossimo futuro immersi in un contesto totalmente diverso.

Cancro – Voglia di coccole. Il primo segno d’Acqua, sino alla tarda mattinata dell’11 settembre, non avrà alcun timore a confessare alle persone care la sua voglia di essere coccolato a dismisura e tale richiesta verrà esaudita in quattro e quattr’otto.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – In balia delle onde. Prendere decisioni e/o fissarsi sul metodo per raggiungere un obiettivo saranno, c’è da scommetterci, degli esercizi da evitare come la peste bubbonica per i felini, soprattutto da domenica sera in poi quando il Messaggero degli Dei ingranerà la marcia indietro e sarà pungolato dal Grande Benefico.

Vergine – Strafalcioni. La seconda e terza decade dei nati Vergine, specialmente sabato, sarà inconsciamente indotta dal parterre planetario a cimentarsi in argomenti che non conoscerà appieno e la gaffe dialettica sarà dietro l’angolo.

Bilancia – Provocazioni. Nell’ambiente casalingo queste due giornate di metà settembre potrebbero rivelarsi asfissianti dal punto di vista comunicativo per i nati Bilancia, in quanto i genitori, la dolce metà o la prole sembrerà volerli provocare in ogni modo.

Scorpione – Esausti. Qualche ora di straordinario al lavoro o un imprevisto domestico saranno presumibilmente dei contrattempi che renderanno esausti i nati Scorpione in queste due giornate settembrine, col segno d’Acqua che non potrà in alcun modo tirarsi indietro dall’adempiere tali attività.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Domenica top. Il meglio del fine settimana gli arcieri se lo godranno probabilmente nella giornata conclusiva, quando la congiunzione tra il Luminare notturno e l’astro dell’abbondanza gli donerà un tono umorale eccelso che non si vedeva da troppo tempo.

Capricorno – Gabbati. Che si tratti di un operatore di un call center o dell’addetto alla sbarra del casello autostradale, i nati Capricorno avranno buone chance di essere vittime di un piccolo raggiro in queste due giornate di fine estate, ad esempio un’offerta telefonica poco limpida o un ammanco di denaro quando riceveranno il resto.

Acquario – Relazioni in primo piano. Per l’intera giornata di sabato e le prime ore domenicali, i nati Acquario potrebbero focalizzare gran parte delle loro attenzioni sul fronte relazionale, rendendosi conto di dover bacchettare al più presto qualcuno che si sta prendendo libertà non concesse.

Pesci – Due cuori e una capanna. Weekend che sarà, con ottima probabilità, costellato da un mare d’amore condito da qualche slancio passionale domenicale per i nati sotto il segno dei Pesci, soprattutto per la terza decade che si dimostrerà instancabile nell’alcova.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox del weekend 10 e 11 settembre: le previsioni di tutti i segni scritto su Oroscopo Più da Redazione.