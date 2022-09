Oroscopo della settimana dal 9 al 16 settembre per Toro, Vergine e Capricorno. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Toro –In questo momento, tutti i segni di terra sono favoriti negli affari: qualcosa di concreto sta spuntando grazie agli influssi positivi della Luna in Vergine. Anche se forse tu non ci credi, la fortuna sta bussando alla tua porta e potresti provare a giocare tre numeri. Porta avanti gli impegni che hai preso recentemente. Sono sicura che stanno arrivando a conclusione. Anche se sei piena di problemi, l’energia dell’amore dà segnali di rinascita.

Vergine – È bene che tu rifletta e prepari qualcosa di molto interessante: tutti i grandi pianeti sono con te e ti aiutano. La fortuna sta arrivando con tutti i suoi benefici! Anche se le giornate si stanno accorciando, tu sei sempre più efficiente. Preparati con un piano strategico al nuovo che arriva a travolgerti. Se ti guardi attorno noti l’amore, ma hai la testa presa dai calcoli e dai numeri.

Capricorno – Sei tanto presa da te stessa che non ti rendi conto che ci sono situazioni ingarbugliate dal punto di vista legale. Hai cercato di chiarire con una persona che non ha risposto in nessun modo alle tue richieste. Se per te è tanto importante, non lasciar perdere. Comunque, Mercurio ti darà il suo sostegno spingendoti in avanti. In questo momento hai bisogno di cambiare aria, magari in un posto dove poter ritrovare la tua energia. Non farti influenzare da nessuno: vai e basta! Vai in palestra, impegnati nell’attività fisica e vedrai un grande beneficio. Hai prospettive di recupero, ma non immediato. Adesso non è il momento di programmi troppo intensi.

