Oroscopo della settimana dal 9 al 16 settembre per Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Gemelli – Certo che dopo un periodo così appagante, adesso ti senti svuotata. E’ un momento particolare e tu

non essere pignola! Sappi aspettare. Se hai un compagno, Venere ti accompagnerà con notti infuocate. Se sei single, guardati attorno con attenzione che la persona giusta è nei paraggi. Mercurio, pianeta delle innovazioni presto e subito, ti sollecita notevolmente. Impegnati perché avrai delle sorprese.

Bilancia – Non sei tranquilla: troppe cose stanno cambiando in modo troppo veloce. Sarebbe bene invece concentrarsi e scegliere ciò che è meglio per te, evitando stress e ansie inutili su questioni che invece è meglio abbandonare. E’ il momento giusto per pianificare. Anche nei sentimenti è facile recuperare il terreno perduto e innamorarsi nuovamente anche di un compagno che credevi perso per sempre. Il tuo sistema nervoso è provato da tempo e ti crea difficoltà. Dedica del tempo al tuo corpo con costanza e cerca di lasciar fuori dalla tua mente la tua proverbiale incertezza.

Acquario – Avrai disturbi di tutti i generi nel lavoro e con le collaborazioni. Sarà una lotta continua. Non incaponirti troppo perché puoi annullare tanta cattiveria con le amicizie più affettuose che sono tante e ti gratificano. Lo so, è dura, ma bisogna aspettare momenti più positivi e gratificanti. Sarebbe molto utile se potessi prenderti una pausa. Giove amico ti sta dando una mano, ma con l’ottusità delle persone la battaglia è inutile. E’ meglio saper aspettare. Malgrado le vacanze, il tuo sistema nervoso è molto provato: sei impaziente e troppo precipitosa. Approfitta per stare più

in famiglia.

