oroscopo-della-settimana-dal-9-al-16-settembre-per-ariete,-leone,-sagittario

Oroscopo della settimana dal 9 al 16 settembre 2022 per Ariete, Leone, Sagittario. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Ariete – So che, con l’estate, tante cose non sono andate come speravi. Ma la Luna che a metà settimana entrerà in Vergine, ti donerà concretezza e attenzione anche per i dettagli. Questo ti permetterà di essere più razionale in tutti gli aspetti della tua vita. Mercurio, pianeta del tutto e subito, ti consiglia però attenzione. Ma tu, lasciati ispirare dall’energia della Luna.

Comunque sarà una settimana di lotta fra il pensiero e l’azione. Se hai un compagno, si prevedono ottime serate. Se sei single, è il momento di fare nuovi incontri. In generale, comunque, sarà un periodo di novità in tanti campi.

Leone – Sarebbe bene che ti prendessi una pausa da tutto, un periodo di meditazione per riuscire ad arrivare al momento in cui Mercurio arriverà nel tuo segno. Allora, tutto quello che riguarda il lavoro filerà liscio come l’olio e, la tua ambizione, una volta appagata, ti calmerà i nervi lasciandoti vedere l’amore che hai accanto.

Negli affari di cuore, con questa Luna e con Venere appassionata che l’accompagna, puoi prendere il volo. Chissà che non ti sgeli veramente.

Sagittario – È il momento di cambiare qualcosa nella tua vita, e così sarà. certo dovrai abituarti al nuovo che arriverà ma ne sorridi già. Comunque si annunciano momenti positivi e di gioia. Le grandi crisi si stanno allontanando e, quando ritornerai al lavoro, con Mercurio fantastico dalla Bilancia, riuscirai a superare gli intoppi che da sempre ti infastidiscono. Marte ti spinge alla lotta ma sarà meglio che tu non la prenda di petto. Hai la fortuna nel tuo segno. Potresti perfino giocare qualche numero al lotto.

Nella coppia sei amata e forse non te ne accorgi neanche. Un po’ di dolcezza non guasta.

