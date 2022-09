oroscopo-della-settimana-dal-9-al-16-settembre-2022-per-cancro,-scorpione-e-pesci

Oroscopo della settimana dal 9 al 16 settembre per Cancro, Scorpione e Pesci. Cosa vi riservano i pianeti, belle sorprese o qualche problema? Come sarà l’atmosfera nel lavoro e in casa? Ci saranno delle opportunità da cogliere? E l’amore e le amicizie? Scoprite cosa riservano gli astri al vostro segno astrologico.

Cancro –Hai un infinito bisogno di relax. Il riposo non ti basta mai! Dopo un periodo di superlavoro, del resto,

per te è necessario. Sii paziente, lascia perdere le polemiche e vai avanti per la tua strada: le promesse verranno mantenute. Anche per gli impegni assunti durante l’anno stanno per arrivare buone notizie. Con Giove nel tuo Sole tutto dovrebbe andare da previsione. Sei molto tesa e non ne hai nessuna ragione. Tutto va bene anche in amore. Se lo vivessi più serenamente, potrebbe darti belle e nuove emozioni.

Scorpione – La Luna in Vergine ancora per poco e tutti gli altri pianeti dalla tua parte ti portano una grande energia cosmica. Mettila a frutto pienamente, non lasciare nulla di intentato perché potresti pentirtene. Tutti questi stimoli possono farti eccedere in attività troppo stancanti. Fai molta attenzione e lasciati consigliare da Giove e Saturno, pianeti seri e lenti nel loro cammino che favoriscono i buoni propositi e miglioramenti dello stile di vita, ponendoti obiettivi

raggiungibilissimi.

Pesci – Continua il periodo positivo con ottime prospettive. Le tue giornate corrono a un ritmo sempre più frenetico. Fai attenzione agli obiettivi che ti eri prefissa perché un momento così gratificante è irripetibile e rischi di perdere per strada situazioni a te care. Stai mettendo in piedi qualcosa che ti preme molto. Con Mercurio in questa posizione, Giove e il saggio Saturno tutto andrà come desideri. Prendi le misure dai tuoi impegni con serenità: sono in arrivo momenti di grandi emozioni.

