Oroscopo Branko di sabato 10 settembre: in arrivo una giornata positiva. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Nonostante siate in un ottimo momento, secondo le stelle, però, oggi bisogna stare attenti alle iniziative sconsiderate o troppo audaci. Non ti interessa correre rischi folli o inutili perché potrebbero andare male, e se vanno bene dovrai pagarne un prezzo troppo alto. Vai sensato.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Vi aspetta una giornata molto complicata in fatto di cuore, non solo riferita all’amore o al vostro partner, ma anche ai rapporti con la famiglia o alle amicizie più intime. Venere, il pianeta che governa queste cose, non è in armonia e può favorire delusioni o brocche di acqua fredda. Cerca di essere prudente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Sei in un buon momento e i pianeti formano buone configurazioni con i Gemelli, in particolare la fortuna sarà con te quando si tratta di relazionarti e stabilire nuove amicizie o altri tipi di relazioni, non importa se per motivi personali o per favorire la vita professionale e Sociale. Trionfi e conquiste.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Questo mese di settembre vi porterà grandi opportunità o farà nascere il desiderio di intraprendere iniziative importanti, sia professionali che personali, che a poco a poco vi porteranno ad una vita molto migliore di prima. In molti aspetti troverai te stesso e il meglio di te.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarai molto ispirato e fortunato in relazione agli affari, alle questioni materiali e a tutto ciò che riguarda il denaro, e indirettamente anche al lavoro. Inoltre, non dovresti dimenticare che in questo momento ricevi un aiuto importante dai migliori pianeti. Le cose andranno come vorresti o ti porteranno ad esso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Lavoro che porta frutto, fatica che porta la sua ricompensa, questo sarebbe il motto che si può definire oggi perché vedrai chiaramente come i tuoi sforzi e sacrifici avranno il loro compenso molto presto o anche in questo momento. Il Sole e Venere sono in Vergine aprendovi le strade e promuovendo la raccolta dei frutti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Vittoria sui nemici e sulle macchinazioni che promuovono contro di te. Successo ottenuto grazie all’intelligenza e all’abilità, ribaltando le proprie manovre contro se stessi o mettendoli l’uno contro l’altro. Niente e nessuno può fare nulla contro di te quando sei ispirato e non lasciarti trasportare dalla malinconia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei in un grande momento, anche se alcuni cercano di cancellarti o abbatterti, ma senza successo. Molto presto otterrai un grande successo nel lavoro, negli affari o nella vita sociale, qualcosa che stai combattendo da molto tempo. Ora la fortuna sarà con te e potrai raggiungere i tuoi obiettivi senza che nessuno possa fermarti.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questo è un giorno di trionfo, ma non solo per le questioni mondane, lavorative o sociali, come lo è anche, ma soprattutto in campo personale. Trionfa sulle tue paure o sulla possibilità di realizzare qualcosa che era molto importante per te e lo inseguivi da molto tempo. Sei in un grande momento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Inizi questo nuovo corso abbastanza forte, ma non solo perché le tue energie sono state rinnovate, ma anche perché ora vedi le tue ambizioni più vicine alla realizzazione. Percorsi che prima erano chiusi ora si stanno aprendo e traguardi che prima sembravano impossibili ora si vede la strada per raggiungerli molto presto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Situazioni sbloccate, sia sul posto di lavoro che a livello personale. A poco a poco si stanno aprendo tempi molto migliori per te, e continuerà così con l’avanzare dell’autunno e il prossimo inverno. Ti sentirai come se fossi finalmente uscito da una palude di sabbie mobili. Dolori e difficoltà che si allontanano.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Quando ti senti bene e ti invadono sentimenti di ottimismo, come sta per succederti oggi, allora quel cavaliere errante che vive dentro di te si risveglia e tu senti un grande desiderio di lottare per una causa o a favore di altre persone, o della persona amata quelli. . Le persone come te rendono un grande servizio al mondo.

