le-storie-e-i-volti-dei-protagonisti-di-forbes:-le-foto-dell’evento-forbes&friends

Uno sguardo sul settore tecnologico, sulla finanza e sugli investimenti. Sono questi alcuni degli argomenti di cui si è discusso al quinto appuntamento del 2022 con Forbes&Friends, ospitato dalla location milanese dell’Armani Hotel di via Manzoni. Dal general manager di un’azienda fondata da chi ha scoperto di essere miliardario a 87 anni, passando per il fondatore di una piattaforma di investimento, a un professionista del settore bancario: durante la serata si è parlato quindi di presente e di futuro.

All’evento, condotto dal caporedattore di Forbes Italia Daniel Settembre, è intervenuto Roberto Crippa, General manager di Technoprobe e figlio di Giuseppe Crippa, volto di copertina del numero di agosto. Crippa ha parlato del suo ingresso nella società e delle chiavi per il futuro del settore. A seguire sul palco sono saliti Antonio Chiarello, fondatore di Clubdealonline e Lorenzo Palleroni, responsabile in Italia di Vontobel Wealth Management sim.

Una serata quindi che ha permesso di ascoltare storie di aziende e imprenditori di successo. Come sempre Forbes&Friends si è dimostrato uno spazio non solo per presentare il magazine in edicola ma anche un modo per conoscere una realtà, quelle delle imprese italiane, da sempre ricca di sfaccettature e di vivacità.

