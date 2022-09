“Il sesso a 90 anni? Ho poco tempo, quindi…”. Sandra Milo, la confessione più che intima

Com’è il sesso a quasi 90 anni? Sandra Milo sostiene di non saperlo, semplicemente perché non ne ha il tempo. Ironica e (molto) auto-ironica, un po’ naif, sincera: intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice 89enne, storica musa di Federico Fellini, icona di sensualità italica e protagonista del nostro cinema tra anni 50 e 60 è semplicemente instancabile. Protagonista dello show al femminile Quelle brave ragazze insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti, sembra oggi avere testa e cuore solo per il lavoro.

Di certo, invece, l’attività sotto le lenzuola può aspettare: “No, adesso no. Il sesso senza amore non è che mi interessi molto. L’amore ha bisogno di cure e io non voglio un amore di seconda mano. E poi non ho molto tempo per praticarlo”. Le sue attenzioni sono per quanto sta accadendo nel mondo (“Questa nuova guerra in corso è un terribile e stupido gioco maschile: io ti tolgo questo e allora io ti tolgo quest’altro. Ma che senso ha? Io sono madre, sono donna, sono abituata a cercare di creare il benessere della mia famiglia”, ed ecco perché crede che le donne possano “salvare il mondo”) e per quello che è accaduto nella sua vita. A partire dal grande amore, turbolento e clandestino, per Fellini.

“Ho amato e amo infinitamente Federico, per me è come se ci fosse ancora. È dentro di me. È stato un amore così bello, grande, infinito, divertente, senza le cose di dolore, gelosia, violenza. Ecco, io ho ancora molte riserve del mio amore con Federico. Ho avuto paura che potesse rimpiangere Giulietta… (Giulietta Masina, ndr) Poi ho avuto paura del quotidiano, che svilisce un po’: spendi troppo, stai attenta… Il nostro amore è stato privo di grandi vantaggi, ma anche di grandi svantaggi”.