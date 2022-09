Gin Mare passa di mano. Vantguard e Mg Destilerìas, le due società che detengono il marchio in comproprietà, ne hanno annunciato la vendita a Brown-Forman Corporation, produttore di alcolici statunitense. L’operazione, di cui non sono state ancora comunicate le cifre, dovrebbe concludersi entro i prossimi due mesi.

Il sapore mediterraneo

Gin Mare è famoso in tutto il mondo per il gusto mediterraneo. Distribuito in 70 Paesi, il suo sapore deriva dall’aromatizzazione di cinque ingredienti: basilico italiano, timo proveniente dalla Turchia, rosmarino coltivato in Grecia, agrumi spagnoli e l’oliva Arbequina, tipica della regione della Catalogna. La società di ricerche di mercato sul mondo degli alcolici IWSR ha nominato Gin Mare miglior gin ultra-premium al mondo.

La cessione del brand

Vantguard e Mg Destilerìas hanno creato il marchio Gin Mare nel 2010. Dopo averlo valorizzato a livello globale, hanno deciso di venderlo per concentrare gli investimenti su altri brand. “La vendita di Gin Mare è un ulteriore esempio del fatto che il nostro modello di business funziona e ha una portata internazionale”, hanno commentato Alfonso Morodo e Antonio Pardo, ceo e fondatori della società. “Lo spirito di costante evoluzione, la visione aziendale globale e il talento sono la nostra forza che spingono l’obiettivo di implementare il nostro portfolio a medio termine, stabilendo alleanze strategiche con partner selezionati per continuare a far crescere l’azienda nei prossimi anni”.

La produzione rimane in Europa

Gin Mare andrà ad arricchire il portfolio della Brown-Forman Corporation, famosa per il marchio Jack Daniel’s. La produzione però non si sposterà. Per continuare a garantire il suo tipico gusto mediterraneo, Gin Mare continuerà a uscire dalle cantine spagnole di Mg Destilerìas, a Vilanova i la Geltrù, tra la Costa Brava e la Costa Dorada.

L’articolo Il Gin Mare vola oltreoceano: annunciata la vendita del marchio all’azienda americana del Jack Daniel’s è tratto da Forbes Italia.