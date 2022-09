Canberra, 8 set. (Adnkronos) – Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha espresso le condoglianze del Paese per la morte della regina Elisabetta II, lodando la sua “lunga vita dedicata al dovere, alla famiglia, alla fede e al servizio”.

In qualità di capo di stato, la regina Elisabetta ha visitato l’Australia 16 volte. “Dal suo famoso primo viaggio in Australia, era chiaro che Sua Maestà occupava un posto speciale nel suo cuore per l’Australia”, ha scritto il primo ministro.