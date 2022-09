Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Oggi una lunga teoria di stage finti, non pagati fanno sì che i ragazzi quando possono se ne vanno. La nostra proposta è che il primo impiego vada incentivato con tasse zero e insieme un aiuto per l’affitto per andare a vivere da soli e non restare a casa fino a 30 anni come oggi”. Così Enrico Letta al Tg5.