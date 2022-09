Chiara Ferragni sotto accusa | “È sfruttamento”: quelle immagini scatenano un delirio [VIDEO]

L’imprenditrice digitale è finita al centro di una bufera tremenda. Non c’è pace per Chiara Ferragni: parole pesantissime

Nata come influencer e poi creatrice di una professione e di un’azienda, Chiara Ferragni è sicuramente uno dei pilastri dell’imprenditoria digitale. Innovativa e geniale, ha letteralmente inventato un nuovo lavoro, che oggi non solo dà da mangiare a tantissime persone che lo praticano ma è importantissimo anche nei paradigmi di consumo odierni.

Nella sua vita, però, non è solo una lavoratrice ma anche una moglie e una mamma. E proprio in merito a questi aspetti più privati, Chiara Ferragni nelle ultime ore è stata letteralmente demolita da una serie di critiche pungenti: ecco cos’è successo.

Chiara Ferragni e il video con Leone: delirio online

La vita di Chiara Ferragni è sicuramente molto impegnata e ricca di appuntamenti, sia personali che lavorativi. Attorno a sé ha delle figure che la aiutano a portare avanti i propri impegni quotidiani con precisione, sostenendola sia nella gestione della sua azienda sia nella crescita dei suoi figli Leone e Vittoria, avuti con il marito Fedez. I due, però, cercano di trascorrere il maggior tempo possibile con i due bambini, dedicandogli qualsiasi ritaglio di tempo.

Soprattutto Fedez, infatti, vive molte ore insieme ai propri bambini e ne condivide alcuni momenti sui social, come le iconiche immagini di lui e Vittoria che sbirciano dalla finestra e interpretano “le pettegole di Citylife“. Anche Chiara Ferragni non si risparmia dal condividere selfie e video con i propri figli, che la coppia ha deciso di mostrare appieno: nasconderli avrebbe solo aumentato la pressione di giornalisti e fotografi sui due bambini, come ammesso da Fedez in diverse occasioni.

Nelle ultime ore, l’imprenditrice digitale ha condiviso un video ripreso molto probabilmente da una telecamera di sicurezza installata nella camera del figlio Leone. Lei e il bambino si scambiano tenerezze e frasi dolci:

Sono di ampie vedute, ma cominciare a usare (anche, persino) le telecamere di sicurezza di casa x i contenuti (con prole, peraltro) mi ha x un attimo ghiacciato il sangue nelle vene #chiaraferragni pic.twitter.com/tkMTwS9hQ2 — Eva Zuccari (@EvaElisabetta) September 6, 2022

Queste immagini, seppur molto tenere, hanno in realtà causato una bufera di critiche per la Ferragni. Secondo molti utenti di Twitter, lei e il marito stanno esponendo i figli in modo eccessivo, “sfruttandoli” per i propri interessi economici:

Io basita. Uno sfruttamento dei minori 24 su 24 — V. (@valentina1987__) September 6, 2022

I commenti pesanti sono tantissimi e alcuni citano addirittura il film “The Truman Show”, come se Vittoria e Leone ne fossero i nuovi inconsapevoli protagonisti. Al momento, Chiara Ferragni non ha commentato le critiche ricevute.

