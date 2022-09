Test Logica | L’80% delle persone risolve in 10 secondi: tu ne avrai solo 5

Aumentiamo la difficoltà e testiamo le tue capacità. Avrai solo 5 secondi per risolvere questo test logica, ce la farai?

Non poteva mancare un po’ di geometria per un Test Logica complesso come questo. Sarai in grado di trovare la soluzione in 5 secondi?

Quando ci si imbatte negli indovinelli a tempo, molte persone vanno nel panico. Come agli esami di maturità quando si osserva continuamente l’orologio, per controllare quanto tempo rimanga a disposizione. Il countdown però serve alla nostra mente per dare ordine, rigore e velocità.

Coloro che amano matematica e geometria se la caveranno anche in un tempo così limitato, gli altri testeranno i propri limiti. Se a scuola eri una schiappa, potrai dimostrare di essere migliorato!

In genere per risolvere questo test logica si impiegano 10 secondi, dopo alcuni tentativi l’80% delle persone risolve in questo tempo. Per aumentare la difficoltà, oggi ne avrai solo 5. Sei pronto per cominciare? Prenditi qualche istante per rilassarti e concentrarti.

Osserva bene la figura in alto: sei in grado di unire tutti i punti rossi usando solo 3 linee? Provaci subito!

La soluzione del test logica

Se ti sei ricordato di impostare il countdown di 5 secondi, sai già se ci sei riuscito o meno. Scopriamo insieme la soluzione del test logica.

Non bastava essere forte in geometria, dovevi ragionare al volo nel modo corretto. Come potrai vedere dalla soluzione qui sopra era possibile! Utilizzando 3 linee e formando un triangolo, potevi unire tutti e quattro punti rossi.

Il nostro cervello è stato costretto a ragionare intuitivamente e al volo. Spesso capitano errori grossolani proprio a causa del poco tempo a disposizione. È bello rilassarsi e divertirsi testando il proprio quoziente intellettivo e se hai risolto in 5 secondi sei geniale!

Ogni giorno possiamo allenarci con questi rompicapo e test logica fino a che non saremo in grado di risolvere qualsiasi tipo di rompicapo. Non andare nel panico per il poco tempo a disposizione, anzi sfida te stesso e dimostra le tue capacità.

The post Test Logica | L’80% delle persone risolve in 10 secondi: tu ne avrai solo 5 appeared first on Ck12 Giornale.