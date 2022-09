Test | La ruota magica delle lettere: 10 secondi per trovare 10 parole

Con questo test della ruota magica delle lettere metterai alla prova la tua abilità. Sai trovare 10 parole in 10 secondi?

I test che si trovano nel web sono diventati ormai un appuntamento quotidiano per moltissime persone. Piace anche a te metterti alla prova? Vediamo come te la caverai.

Fin da bambini nei libri di scuola leggiamo indovinelli e test, che mettono alla prova il nostro quoziente intellettivo. Alcune persone hanno un talento innato e sanno ragionare in modo logico e risolvere ad esempio quiz di matematica a mente con zero difficoltà.

Oggi niente matematica e geometria perché per te si apre il magico mondo delle lettere. Come te la cavi con le parole? Magari sei un appassionato di enigmistica e questo ti potrà aiutare.

Dovrai avere anche una mente elastica e flessibile. Ora concentrati perché avrai solo 10 secondi per rispondere. Osserva bene la figura in alto: dovrai trovare 10 parole utilizzando quelle lettere anche ripetutamente, secondo questa formula: 1 parola da 7 lettere, 1 parola da 6 lettere, 4 parole da 3 lettere e 4 parole da 4 lettere. Inizia subito!

La soluzione del test

Questi tipi di test sono adatti anche ai ragazzi, non solo agli adulti perché anche i più piccoli possono trovare la soluzione. Giocare con le lettere, stimola la nostra mente. Stavolta la difficoltà stava nel poco tempo che avevi a disposizione per risolvere l’indovinello: solo 10 secondi. Ce l’hai fatta?

Riepiloghiamo cosa dovevi fare. Con la ruota magica delle lettere, avresti dovuto trovare 10 parole: 1 parola da 7 lettere, 1 parola da 6 lettere, 4 parole da 3 lettere e 4 parole da 4 lettere. Dovevi essere velocissimo, vediamo un esempio di soluzione:

parola da 7 lettere FIORAIO

parola da 6 lettere AFFARI

parole da 4 lettere FORO, FORI, ORZO, FIFA

parole da 3 lettere ZIA, ZIO, ARA, ORO

Hai trovato queste o anche altre? La soluzione di questo test è personalizzata poiché in realtà ci sono anche più di 10 parole possibili. Se ci sei riuscito in 10 secondi hai una mente geniale! Giocare con le lettere è il tuo cavallo di battaglia, ora puoi testarti nei giochi matematici e vedere se sarai un campione anche in quelli.

