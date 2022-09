Sonia Bruganelli | Che asfaltata, spunta lo spiacevole retroscena: “Mi ha creato tensione!”

A pochi giorni dalla serata inaugurale, emergono curiose indiscrezioni su Sonia Bruganelli: ecco spiegato in turn-over delle opinioniste.

La vulcanica e lapidaria Sonia Bruganelli è pronta ad occupare nuovamente la sua poltroncina rossa nello studio di Alfonso Signorini. A differenza della collega Adriana Volpe, infatti, la consorte di Paolo Bonolis è stata riconfermata nel ruolo di opinionista del “GF Vip”, nonostante avesse preannunciato di non voler presenziare ulteriormente al programma.

Uno dei tratti distintivi dell’ultima edizione è stato certamente rappresentato dalla sua contrapposizione con la famosa soubrette made-in-RAI, recentemente rimpiazzata dalla cantante Orietta Berti. Dopo settimane di illazioni, il conduttore Alfonso Signorini ha scelto di mettere a tacere le indiscrezioni attraverso un’interessante intervista a “TV, Sorrisi e Canzoni”. Le sue parole riveleranno cosa si cela dietro al mancato rinnovo del contratto di Adriana Volpe…

Alfonso si sbottona su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: ecco la verità

Contrapposte per carattere ed attitudini, le due primedonne hanno manifestato una palese competitività sin dalle battute iniziali del reality. Le scintille volate in studio tra loro, secondo Alfonso Signorini, hanno minato gradualmente la serenità nel parterre dello show. Il conduttore ha infatti dichiarato: “Orietta era il mio chiodo fisso. L’anno scorso avevo al mio fianco due meravigliose primedonne che se le sono cantate e suonate con mia grande felicità, perché mi divertivo molto. Ma questa rivalità finiva per creare in studio una tensione tra loro che si trasferiva anche su di me. E, alla lunga, mi infastidiva.”.

Alfonso Signorini ha poi argomentato la scelta della nuova opinionista, che ha visto trionfare Orietta Berti: “L’elemento di cui avevo assoluto bisogno quest’anno era una partner leggera, rappresentata da Orietta e dal suo mondo. La seconda ragione è che l’avevo vista nel programma ‘Ora o mai più’: quando serve non si fa mettere i piedi in testa, e se qualcosa non le piace, lo dice. Come Sonia. Peraltro Orietta da quando ha 15 anni dorme 3 ore per notte. E dalle 23 all’1 di notte da il meglio di sé. Sonia invece, dopo una certa ora, ha un cedimento, così si equilibrano!“.

Per quanto riguarda l’ingaggio di Sonia Bruganelli, il conduttore ha inoltre asserito: “Quando gliel’ho chiesto, non ha avuto tentennamenti. Mi aspettavo che accettasse, non mi aveva mai detto di non volerlo più fare…“. Insomma, le recenti dichiarazioni di Adriana Volpe stridono notevolmente con quelle del mattatore Mediaset… Ci sarà spazio per ulteriori chiarimenti nel terzetto della discordia?

