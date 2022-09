Oroscopo Paolo Fox di venerdì 9 settembre: sarà una giornata intrigante, ecco per quali segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – La giornata appare più piacevole e anche con più strutture o comodità per le vostre faccende mondane e lavorative. D’altra parte, ti sentirai anche meglio, più ottimista e meno gravato da preoccupazioni o difficoltà. Sarà un buon momento per affrontare questioni e problemi in sospeso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Ti aspetta un giorno più fortunato e molti dei problemi che ti preoccupano dall’inizio della settimana verranno risolti inaspettatamente o troverai il modo di risolverli tu stesso. Tutto questo ti aiuterà a ritrovare la tua serenità e a riprendere il controllo del tuo destino.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Anche se non ci credi, o non te lo aspetti, il destino interverrà nella tua vita per risolvere un problema che ti appesantisce molto, un intervento che può venire dalla mano di un amico, un ictus fortuna o qualche svolta radicale degli eventi, ma troverai un aiuto prezioso.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La felicità è dentro il tuo cuore, ecco perché è un errore cercarla fuori. Se riesci a fare affidamento su tutto l’immenso flusso di energia positiva nascosto dentro di te, allora sarà la felicità che ti arriverà. Un ottimo percorso inizia per te e non solo nelle questioni materiali o lavorative, ma anche a livello intimo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi quella buona stella che sempre ti accompagna si manifesterà, anche se spesso non la vedi. Un colpo di fortuna ti aiuterà a trionfare su alcuni avversari o su qualche situazione difficile. Quando sembrava che le cose stessero andando piuttosto male per te, improvvisamente tutto cambia e lasci l’azienda con molto successo.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Venere, il pianeta dell’amore, transita in questi giorni attraverso la Vergine e ti porterà nuove illusioni e speranze. A poco a poco, le persone che non ti amano o non ti stanno bene si allontanano, e con loro il dolore e l’angoscia. Ora la vita ti offre nuove opportunità e ti darà di nuovo ottimismo, ma questa volta con basi più solide.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno importante, il momento per prendere decisioni, per buttarsi nella sabbia o per affrontare qualche cambiamento a cui resisti da tempo. Ti aspetta una giornata ricca di sorprese o novità inaspettate, ma in realtà non sarà male, anzi, anche se crederai che lo sia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Non rilassarti ancora, il tempo dei festeggiamenti non è ancora arrivato. Quando pensi di avere già tutto ciò per cui stavi combattendo nelle tue mani, improvvisamente appariranno problemi su cui non avevi contato. Hai più nemici e invidiosi di quanto pensi e non ti renderanno le cose facili, ma ritardano solo il tuo trionfo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ultimamente sei più sensibile del solito, le cose ti colpiscono più intensamente, anche a volte ti senti anche un po’ più insicuro. Ma queste cose sono assolutamente emotive, la realtà è che i pianeti più benefici ti proteggono e sei in un grande momento sotto tutti gli aspetti.Ci sono giorni in cui anche tu non vuoi l’avventura e, con l’allineamento planetario di oggi, questo è probabilmente uno di questi. È probabile che il tuo senso dell’umorismo sia completamente inattivo. Forse la tua natura espansiva è andata verso l’interno e senti il ​​bisogno di riflettere sui tempi passati e sui tempi sulla strada da percorrere. C’è molto da guadagnare andando verso l’interno. Prova lo yoga per supportare il processo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei sempre abbastanza discreto e poche persone conoscono le tue vere intenzioni, ma ora è conveniente per te portare un po’ oltre questo atteggiamento perché non puoi fidarti di alcune persone che sono nel tuo ambiente di lavoro. Lavori da molto tempo per qualcosa che vuoi ottenere, ma nessuno dovrebbe saperlo.Se oggi ti senti sopraffatto, abbandona le tue qualità educative per proteggerti da qualsiasi danno. Non sforzarti. Se riesci a fare qualche tipo di esercizio è consigliato, ma ricorda che il riposo è importante quanto l’attività. Regalati un bagno caldo con gocce di olio di lavanda e prenditi del tempo da solo per scrivere nel tuo diario o ascoltare musica. Il modo in cui ci trattiamo quando ci sentiamo male influisce profondamente sulla nostra salute.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Arriva un colpo di fortuna inaspettato, o attraverso la persona che meno immaginavi. È un giorno di sorprese, ma di sorprese per sempre. Potresti anche provare grande gioia nella tua vita intima o ascoltare qualcuno per il quale provi un amore segreto e appassionato. Il destino ti porterà cose molto buone.Con l’attività planetaria di oggi, senti una lotta dentro di te: ciò che desideri è diverso da ciò di cui hai bisogno. Se scegli di navigare al di sopra dei piccoli litigi che di tanto in tanto si verificano nelle tue relazioni, troverai ancora più difficile affrontare questa energia dentro di te. Non ignorare la tensione che sorge tra il tuo sé superiore e i tuoi desideri umani. Armatevi per affrontarlo con una buona dose di esercizio aerobico.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Devi avere pazienza, tutto ciò che è utile richiede molto tempo e lavoro, ma se non ti calmi e lasci che le cose arrivino a loro tempo, allora puoi perdere grandi opportunità o interrompere gli sforzi che hai fatto per molto tempo, entrambi al lavoro come la vita privata. Cerca la pace interiore.Mentre ti prendi cura della tua salute, a volte potresti sentire che c’è un po’ troppo da tenere traccia! Dieta, routine, esercizio fisico, malattia, sonno – e tutto ciò che è coinvolto in questa cosa chiamata “amor proprio”. Questo è il motivo per cui hai degli amici. I tuoi amici possono aiutarti a valutare la tua situazione e capire la migliore linea d’azione. A volte ridere via la tensione è tutto ciò di cui hai veramente bisogno!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Paolo Fox di venerdì 9 settembre: sarà una giornata intrigante, ecco per quali segni scritto su Oroscopo Più da Redazione.