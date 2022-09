“non-ti-avvicinare!”:-strigliata-per-carlo-conti,-l’ultimatum-della-collega

Carlo Conti ha dovuto fare i conti con una collega famosa in RAI: bacchettata durissima prima della scelta.

L’abbronzatissimo conduttore Carlo Conti miete da circa 40 anni picchi di share nella rete ammiraglia della pubblica emittente, e rappresenta ormai un pilastro fondamentale per i vertici di Viale Mazzini. Saldamente insediato nel palinsesto RAI, il mattatore ha inizialmente esordito al fianco di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, suoi conterranei, nel format comico “Succo d’arancia”.

Dopo i primi successi in RAI, la carriera del conduttore è definitivamente decollata, consacrandolo di fatto come il “one-man-show” per eccellenza di RAI 1. La sua dialettica spigliata e orientata alle interazioni col pubblico hanno contribuito a costruire, mattone per mattone, un’ascesa di tutto rispetto. Nonostante l’enorme popolarità, il conduttore nel privato si rivela piuttosto schivo e riservato. Sposato da anni con l’ex costumista Francesca Vaccaro, da cui ha avuto il figlio Matteo, Carlo Conti protegge la famiglia da rumors e indiscrezioni. L’unica eccezione fa riferimento ad un curioso episodio che ha coinvolto anche la collega Antonella Clerici, vediamo di che si tratta.

Carlo Conti e la proposta di matrimonio: scende in campo Antonella Clerici

Il conduttore ha conosciuto la moglie Francesca Vaccari sul set di “Domenica in”. Nonostante l’immediata infatuazione, Carlo Conti ha impiegato circa 10 anni per formulare finalmente l’agognata proposta di matrimonio, grazie anche all’intervento dell’amica Antonella Clerici. La conduttrice, infatti, lo avrebbe vivacemente spronato in tal senso: “Fu lei a dirmi “o vai da lei con l’anello di fidanzamento e dici che fai sul serio oppure non ti avvicinare”. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Lei è rimasta sorpresa. Eravamo ad un bivio e non potevamo continuare così…”.

Scelta rivelatasi poi azzeccata, considerando la longevità della coppia. A proposito della storica partner, Carlo Conti ha ammesso: “Esiste una vita prima e una vita dopo Francesca perché grazie a lei sono passato dall’io al noi, da un mondo in cui ero al centro di tutto ed ero solo a uno che comprende un’altra persona. Prima di lei avuto solo un fidanzamento lungo durato otto anni con Ilaria.. Ho trascorso lunghi periodi da single, mi piaceva essere libero, non avere punti di riferimento.”.

Al settimanale “Chi” ha inoltre riferito: “Ho ringraziato i genitori di Francesca per averla messa al mondo. Loro sapevano che avrei fatto sul serio, alla fine sono un bravo ragazzo…”. L’amore tra i due non accenna a diminuire di intensità, come conferma l’abbronzato conduttore: “Le dico ogni giorno che è bella, le porto il caffè a letto, sul telefonino l’ho salvata come amore, ci amiamo come il primo giorno e anzi è un sentimento che cresce.”. Sebbene siano mosche bianche, esistono ancora coppie nello show-business destinate a durare…

