“Non mi si fila più”: grido d’allarme di Elettra Lamborghini, una scelta costata cara

Elettra Lamborghini deve fronteggiare una pesante realtà: il gran passo ha avuto esiti del tutto imprevisti per l’ereditiera.

L’esplosiva Elettra Lamborghini cavalca da anni l’onda del successo in suolo nazionale, dominando le hit estive con i suoi tormentoni raggaeton, e animando gli show di maggior successo con le sue comparsate alla nitroglicerina.

Nipote del noto imprenditore Ferruccio Lamborghini, magnate dell’industria automobilistica di lusso, l’inquieta ereditiera ha costruito il suo successo a partire da programmi di intrattenimento trash. Dopo l’esordio al “Chiambretti night”, infatti, Elettra Lamborghini ha presenziato al format di MTV “Riccanza“, concedendosi in seguito anche alle telecamere di “Super shore”, del “Gran Hermano Vip” e di “Geordie Shore”.

Le iconiche risse a favor di riprese l’hanno definitivamente consacrata nell’immaginario pop del Belpaese, spianandole la strada verso il successo. Dopo la registrazione dell’album “Twerking queen”, e il matrimonio con il DJ olandese Afrojack, è tempo di bilanci: ecco cos’ha dichiarato la vivace rampolla ai cronisti di “Grazia”.

Elettra Lamborghini lo confessa: ecco gli strascichi del suo matrimonio

Considerata fin dagli esordi una pepata sex-symbol tatuata e irriverente, Elettra Lamborghini ha ultimamente stilato un bilancio della sua vita matrimoniale con il famoso compagno. Da quando ha deciso di proferire il fatidico “sì”, infatti, sembra che i suoi fan le riservino attenzioni assai tiepide, rispetto al passato. La cantante ha infatti lamentato: “Tesoro, non mi si fila più nessuno. Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile.”. Elettra ha poi argomentato: “Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una femminona, ma mi notano di meno…”.

L’ereditiera ha in seguito aggiustato il tiro, ammettendo di essere parte in causa nel cambio di percezione dei fan: “Mettiamola così: io li vedo che sognano ma non arrivano neppure a chiedere. Il body-language serve tanto, con il corpo ti faccio capire che non c’è trippa per gatti…”. Sembra che, dispetto delle apparenze, la tranquilla vita matrimoniale e monogama non pesi particolarmente ad Elettra. La performer di “Pem pem”, infatti, sembra disposta a rinunciare volentieri al ruolo di femme-fatale, per mantenere quello di professionista matura e fiera del suo nido.

Seguiremo attentamente Elettra nei suoi prossimi progetti lavorativi… Siamo certi che a breve l’ereditiera estrarrà l’ennesimo coniglio dal cilindro!

