Milly Carlucci la rifiuta per un cavillo | “Avevo solo diciannove anni”: ma la conduttrice non ha avuto pietà

La conduttrice di Ballando con le Stelle ha preso una durissima decisione. Lei, però, si difende: è successo diciassette anni fa

La regina della pista da ballo di Rai1 è pronta a tornare in prima serata con il suo Ballando con le Stelle. Il programma è uno dei più longevi della Rai e porta a ballare personaggi famosi di diversi mondi, dal cinema, allo sport fino alla musica. Affiancati da professionisti, si sottopongono ogni settimana al duro giudizio della giuria provando ad arrivare sino alla puntata finale, per trionfare.

Milly Carlucci ha già pronto il cast dell’edizione 2022/2023, esplosivo e curioso come sempre. Dietro ai nomi annunciati, però, c’è anche un grande no, che la conduttrice ha detto proprio a lei: la causa risale al 2005 ma Milly Carlucci non ha voluto sentire scuse.

Milly Carlucci e Romina Carrisi: ecco perché l’ha esclusa

Figlia di Albano e Romina Power, Romina Carrisi lavora in televisione da diversi anni. Oggi come oggi fa parte degli “affetti stabili” di Oggi è un Altro Giorno di Serena Bortone, anche se nel corso degli anni si è concessa a diversi programmi e diverse esperienze. La più significativa, che l’ha fatta conoscere a tutti, risale al 2005: in quell’anno, Romina Carrisi a soli diciannove anni partecipa all’Isola dei Famosi, che a quel tempo era ancora condotto da Simona Ventura.

L’esperienza per lei non è affatto positiva e fin da subito dichiara di essersi pentita di aver detto sì. Mai avrebbe pensato, però, che la stessa esperienza le avrebbe impedito, diciassette anni dopo, di coronare un grande sogno: partecipare a Ballando con le Stelle. La figlia di Albano e Romina ha infatti partecipato ai provini per la prossima edizione, poiché grande appassionata del ballo: “Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano” ha scritto, su Instagram.

Milly Carlucci, però, le ha detto no. Il motivo è la partecipazione a l’Isola dei Famosi nel 2005: per quanto dispiaciuta, Romina non ha potuto non elogiare la coerenza della produzione. “E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa” ha poi scritto, con una nota di amarezza.

