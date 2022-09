GF VIP | “Norme rigide”: brutte notizie per i concorrenti, per loro si mette male

Le ultime dichiarazioni sul GF VIP rivelano una novità sconcertante. Cambierà tutto e non ci sarà modo di evitarlo: ecco cosa succederà

Il reality più spiato d’Italia sta per tornare. Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti sono pronti: il GF VIP non si farà attendere ancora molto. Dopo l’edizione scorsa, vinta da Jessica Selassié, la redazione si è impegnata nel comporre un cast interessante ed equilibrato, che permetta al pubblico di affezionarsi alle storie e alle vicende personali.

Proprio nelle ultime ore, però, Alfonso Signorini ha dichiarato ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato. Sta davvero per cambiare tutto e per gli inquilini della casa del GF VIP non sembra esserci via d’uscita: ecco cosa sta succedendo.

GF VIP, il reality si adatta alla realtà

Il Grande Fratello VIP sta per tornare con grandi sorprese e novità. Quest’anno, per la prima volta, nella casa più spiata d’Italia ci sarà un concorrente sieropositivo, Giovanni Ciacci: l’obiettivo del suo ingresso è proprio quello di sensibilizzare il pubblico su questi temi. Sul resto del cast, però, c’è molto silenzio: per la prima volta, quest’anno il gruppo completo di concorrenti non verrà svelato in anticipo ma si conoscerà la sera d’inizio del reality.

Una novità è anche in studio: al posto di Adriana Volpe, l’opinionista che affiancherà Sonia Bruganelli sarà Orietta Berti. Alfonso Signorini l’ha desiderata ardentemente, poiché capace di essere leggera quando serve, pur riuscendo sempre a dire la propria opinione senza mai farsi mettere i piedi in testa. “Peraltro, Orietta da quando ha quindici anni dorme tre ore per notte e dalle 23 all’1 dà il meglio di sé. Sonia invece dopo una certa ora ha un cedimento… così si equilibrano!” ha rivelato Signorini a TV Sorrisi e Canzoni.

Nel corso dell’intervista, poi, il conduttore del GF VIP ha annunciato alcune novità. Innanzitutto, la casa e il giardino saranno più grandi, con due aree esterne ampie. Anche lo studio sarà diverso: il pubblico si potrà alzare e il conduttore sarà al centro di una sorte di arena, con le gradinate. A sconvolgere però i futuri concorrenti è una rivelazione sul comportamento da tenere in casa: “Ci adegueremo a norme rigide sul risparmio dell’acqua, differenziazione dei rifiuti, equilibrio eco-ambientale“.

Con queste parole, quindi, Alfonso Signorini rivela che il comportamento degli inquilini della casa del GF VIP dovrà essere ben preciso: per chi non si adeguerà a queste richieste, potrebbero anche esserci durissime conseguenze.

