Elisa Caterina Egger alla Biennale dell’Arte di Venezia 2022 e l’arte digitale di Yusuke Akamatsu

Elisa Caterina Egger alla Biennale dell’Arte di Venezia 2022 firma il suo primo progetto curatoriale legato all’arte digitale di Yusuke Akamatsu, artista di fama internazionale.

Elisa Caterina Egger è la più giovane curatrice d’Arte presente alla Biennale dell’Arte di Venezia 2022, il suo lavoro l’ha vista già protagonista di eventi ed esposizioni tra Milano, New York, Venezia e non solo.

Yusuke Akamatsu, poeta improvvisatore, artista romantico e sperimentale, crea collage astratti utilizzando unicamente un Apple iPhone. Le sue foto sono una via di mezzo tra pop-art e dipinti gotici mentre i video appaiono come elementi di una storia il cui finale è affidato allo spettatore, creando un dialogo tra l’artista e il fruitore.

Le sue composizioni raccontano, come l’artista giapponese, con un passato da regista, sappia cogliere in immagini vibranti la frenesia delle città, i ritmi forsennati che non conoscono sosta, la cacofonia di suoni e immagini, il declino dell’umanità e la natura oltraggiata.

La sua ricerca sperimentale gioca con i colori alternando immagini a tinte fluorescenti con altre in cui il colore sembra dissolversi, come ad esempio in Rainy night, presentata alla Biennale dell’Arte di Venezia – 2022, in cui la pioggia diviene pianto sommesso, sfumando i contorni e restituendoci un immagine eterea e sbiadita.

L’opera Rainy night rappresenta una ricerca sul declino dell’umanità, secondo Akamatsu con l’evolversi della civiltà viene messa in scena la sua stessa decadenza, “Creo le mie opere affidandomi alle coincidenze e ai miracoli, fissando frammenti di realtà che nel loro crudo realismo invitando lo spettatore a fermarsi, ad invertire la rotta per approdare in una nuova dimensione, in cui la riscoperta dei valori, vero motore dell’universo, sia capaci di arrestare il processo di disfacimento a cui siamo avviati”

Proiettata nel panorama artistico internazionale Elisa Caterina Egger coniuga l’amore per l’arte con l’impegno green per lanciare messaggi a favore dell’ambiente sensibilizzando sulle catastrofi dovute all’inquinamento e al cambiamento climatico.

“Nel mio lavoro da modella ho scelto di indossare solo abiti eco-friendly, perché oggi è bene essere alla moda, senza mai dimenticare l’etica e l’ecologia”, afferma Elisa Caterina Egger. I suoi outfit sono delle vere e proprie narrazioni che richiamano e celebrano la natura, invitando al rispetto e alla consapevolezza che ogni nostra azione ha un effetto sull’ambiente.

Elisa Caterina Egger e Cosimo dei Medici

Elisa Caterina Egger e il Principe Cosimo De’ Medici, condividono vita, interessi, passioni e l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente.