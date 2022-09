Test Aguzza la Vista: Metà avocado tutte uguali? Trova il dettaglio minuscolo

I test aguzza la vista sono perfetti per chi ama mettersi alla trova. Trova il dettaglio minuscolo che ne rende uno differente.

Questo Test Aguzza la Vista potrebbe farti impazzire, 80 avocado sono troppo vicini e sono tanti! Riuscirai a cavartela?

Cerchi un momento di svago stravagante? O magari vuoi solo metterti alla prova perché i Test Aguzza la Vista sono i tuoi preferiti. In questo caso avrai davvero poco tempo a disposizione: solo 6 secondi.

È bello rilassarsi con le riviste specializzate di enigmistica e sudoku e pure in rete si trovano giochi e quiz molto carini e stravaganti. Passare il tempo così è un ottimo modo per svagarsi e divertirsi allo stesso tempo. Anche nelle riviste potrai trovare questo genere di giochi, in cui solitamente devi scovare le differenze tra due immagini apparentemente uguali.

È arrivato il momento di testare le tue doti: osserva bene le figura in alto. Sei in grado in 6 secondi di trovare l’unico avocado diverso?

La soluzione del test aguzza la vista

6 secondi erano pochi per osservare attentamente questi 80 frutti, ma un dettaglio minuscolo doveva balzarti agli occhi se hai la vista acuta.

Tenere vin allenamento la propria mente è uno stimolo continuo che ci mantiene vivi e brillanti. Ora scopriamo se sei riuscito a farcela. Come potrai notare dalla figura in alto l’avocado diverso dagli altri era il penultimo nella terza riga. Ma cosa lo distingueva dagli altri? La parte interna del nocciolo era più piccola.

Era molto difficile scovarlo e forse hai dovuto zoommare! Se non ce l’hai fatta, non devi recarti dall’oculista, potrai solo allenarti ancora e diventare un campione. Esistono giochetti di questo tipo con meno oggetti da osservare ad esempio. Certo che qui, solo i migliori avrebbero vinto in 6 secondi! Sfida i tuoi amici e vediamo se loro faranno meglio di te, ora che sai la soluzione e a loro potrai dare anche meno tempo.

