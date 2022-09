“sono-scoppiata-a-piangere!”:-il-vizietto-di-alex-belli,-rivelazioni-scottanti-della-sua-ex

Lo showman Alex Belli inchiodato dalle dichiarazioni della sua ex: il copione attuato nella casa del GF Vip sembra fare il verso al suo precedente matrimonio.

“Nel bene o nel male, purché se ne parli“: mai adagio si rivelato più calzante all’attore Alex Belli, soprattutto dopo la sua partecipazione al “GF Vip”. L’attore di “Centovetrine” ha sicuramente plasmato a suo piacimento molte delle dinamiche nel reality, stringendo alleanze e animando lo show con teatrini improvvisati.

Iconica la sua relazione con l’influencer Soleil Sorge, sorta sotto l’occhio clinico delle telecamere: a dispetto del matrimonio con la modella Delia Duran, il rampante attore emiliano ha dato adito ad un infuocato triangolo amoroso. Nel rapporto è infine subentrata la bella venezuelana, entrata in corsa verso le battute finali del format. Al tempo Alex Belli aveva scelto di ritirarsi, salvo poi assistere all’ingresso della moglie nella casa di Cinecittà.

Durante un appuntamento con il “Casa chi”, spin-off del fratello maggiore in prima serata, l’ex moglie di Alex Belli ha puntato un dito accusatore su di lui, inchiodandolo a precise responsabilità.

Katarina Raniakova su Alex Belli: “Ama soltanto sé stesso!”

La modella slovacca, reduce da un doloroso divorzio con l’attore, ha svelato a “Casa chi” che le dinamiche messe in atto dall’ex marito rispecchiavano in maniera fedele la crisi nel loro rapporto. “Alex non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare.”, ha asserito Katarina. “Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito, e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama solamente sé stesso, mentre ho visto Delia tanto sofferente… Spero che ci ragioni e concluda il prima possibile.”.

La coppia è uscita dal reality mano nella mano, con buona pace di Soleil Sorge de della “chimica artistica”. La modella ha analizzato il loro rapporto: “Quando Soleil si è un po’ distaccata, lui è andato in confusione. Parliamo di un uomo che dentro è piccolo, e ha bisogno di continue conferme. Soleil gli dava del falso, la famiglia non gli ha mandato nessun messaggio, e lui ha maturato l’idea di abbandonare il programma. Penso che Soleil parli la stessa lingua di Alex e sa bene cosa fare.“.

Le considerazioni amare di Katarina si basano sulla lunga conoscenza dell’ex marito, con cui ha condiviso talamo, gioie e dolori dal 2013 al 2017. La modella ha infine rilevato le analogie tra il fallimento del suo matrimonio, e lo sbandierato concetto di “amore libero”. “Gira questa voce, è verissimo. Quando eravamo in tribunale per la separazione, sono scoppiata a piangere. Lui ha detto all’avvocato che avevamo una relazione aperta. Lo accusavo di tradimenti e lui diceva che eravamo d’accordo, e che avevamo una coppia aperta…“. Katarina ha infine concluso: “Ovviamente, non era vero. Poi, lui si è reso conto di aver fatto una cosa brutta…“.

Sebbene la relazione tra Delia e Alex sembra proseguire a gonfie vele, l’amore tra i due si rivelerà duraturo?

