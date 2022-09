Politiche: quasi la metà dei giovani è per il nucleare, ma tanti non sanno ancora chi votare

Non sarà un sondaggio formale, ma conferma una tendenza che in Italia va avanti almeno da quando siamo diventati ufficialmente un Paese di gerontocrati: i giovani sono pochi e dunque poco pesano nella politica. Di conseguenza, trovano sostanzialmente inutile andare a votare: e il problema si allarga. I giovani italiani fra i 18 e i 34 anni andranno alle urne, in maggioranza (il 68%), ma la fiducia nella politica è ai minimi storici. Quasi 9 su 10 dichiarano di nutrire poca (56%) o nessuna (33%) fiducia nella politica, che infatti li ignora, contro un 10% che concede di averne “abbastanza” e uno sparuto 1% che ne ha invece “molta”. Alla domanda: la classe politica conosce i problemi delle nuove generazioni? Il 90% ha risposto no, su oltre 22.300 giovani interpellati. Il sondaggio è stato realizzato via Instagram della media company Cnc Media, in collaborazione con il Sole 24 Ore. Gli utenti hanno risposto a 10 domande nelle stories della pagina @cnc_media, che vanta un milione di follower. Ma per quel poco di fiducia che resta, cosa votano i giovani? In questa fascia, tra i votanti, quasi 1 su 2 sceglierà il centrosinistra (ovvero il 45%), ma ben il 59% deve ancora capire chi votare. Il 15% sceglierà il Movimento Cinque stelle e il 12% il cosiddetto Terzo Polo, ovvero Azione-Italia Viva, lasciando alla destra – Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – il 28% dei consensi totali. Sostanzialmente un rovesciamento dei sondaggi reali, quelli che coinvolgono tutti gli aventi diritto al voto. In questo senso, un’ipotetica alleanza fra centrosinistra e terzo polo raggiungerebbe tra i giovani il 57% dei voti, addirittura raddoppiando i consensi della coalizione data per vincente.

Le priorità? Naturalmente lavoro (per il 46%) del totale e ambiente (28%), con un particolare riferimento alla crisi climatica, mentre scarso interesse solleva l’istruzione (solo il 16% del totale lo considera una priorità) e ancora meno i diritti civili (appena il 10% li considera il tema più rilevante per la politica attuale). Comunque un bel 17% di persone in questa fascia d’età non andrà a votare e un 15% ci sta pensando. Focalizzando sul principe di tutti i problemi, il lavoro, grande successo lo riscuote l’istituzione del salario minimo: ad approvarlo è l’87% degli intervistati, contro un 7% ostile e un 6% che “non sa”. Sul fronte ambientale, il 63% dei rispondenti si schiera a favore della costruzione di centrali nucleari, contro un 21% contrario e un 16% che non sa. Sui diritti civili, il 53% degli interpellati è favorevole allo ius scholae, ovvero il diritto alla cittadinanza italiana a seguito della frequenza del ciclo scolastico nel nostro Paese, mentre il 18% è contrario e il 31% non sa orientarsi. Tutti o quasi contrari alla flat tax, ovvero una tassa con la stessa aliquota per tutte le fasce di contribuenti: per il 48% degli intervistati non è da fare, mentre il 21% è a favore, con un limbo del 31% che evita di esprimersi.

