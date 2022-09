NUOVE DATE DI SELEZIONE PER IL CORSO DI CYBER SECURITY SPECIALIST

Padova, 7 Settembre 2022. La Fondazione Volpato di Padova riapre, nell’ambito dei suoi corsi di Alta Formazione, le selezioni per il corso di Cyber Security Specialist, propedeutiche alle iscrizioni ai master degli ITS Academy del Veneto, che possono essere effettuate dopo una prova selettiva che stabilisce l’idoneità del candidato alla frequenza. Le selezioni per il corso di Cyber Security Specialist, che avrà sede sia per le lezioni che per la parte pratica a Padova all’interno dell’azienda di ICT Corvallis, si svolgeranno nei giorni 21 e 22 Settembre 2022 presso la sede della Corvallis in Via G. Savelli n. 66. È necessaria la preiscrizione sul sito www.itsdigitalacademy.com entro le ore 14 del 12 Settembre 2022.

“Per le nostre imprese”, specifica Pietro Orciuolo, responsabile del corso residenziale di Cyber Security Specialist a Padova “è fondamentale poter contare su figure altamente qualificate e specificatamente formate, da impiegare immediatamente nel mondo produttivo. La scelta di un corso biennale di Alta Formazione post diploma in questo settore garantisce un rapporto privilegiato con il tessuto produttivo in aziende innovative e l’opportunità di sviluppare elevate abilità tecnologiche e competenze trasversali, conoscenze che contribuiscono, con un rapporto di occupabilità vicino al 100%, di ridurre il profondo divario tra domanda e offerta di figure professionali estremamente necessarie al nostro Paese.”