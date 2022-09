Mara Venier, dolorosa ammissione | “Ero ossessionata”: l’ha condizionata per moltissimi anni

L’amatissima conduttrice di Domenica In non ha vissuto sempre periodi rose e fiori. Per Mara Venier, infatti, c’è stato anche un periodo difficile

Amatissima conduttrice, Mara Venier è ormai un pilastro dell’intrattenimento televisivo. Il suo modo spontaneo di fare le consente di entrare nelle case degli italiani in punta di piedi, con leggerezza e mai banalità. Le sue interviste della domenica pomeriggio sono ormai una presenza fissa di Rai1 e la sua capacità di entrare nel profondo di ogni ospite è apprezzata da tutti.

Nel corso della sua vita lavorativa, però, i grandi successi sono affiancati da momenti di fatica e di difficoltà. In un’intervista, ha ammesso una sua ossessione che a lungo ha influenzato il suo benessere psicologico, soprattutto sul lavoro: ecco di cosa si tratta.

Mara Venier: “Oggi l’ho superata”

Nella cornice di Domenica In, Mara Venier riesce sempre a intrattenere il pubblico con leggerezza e passione. Nel corso degli anni, infatti, è riuscita a trovare una giusta formula per questo programma, portando avanti interviste interessanti e anche particolari, in grado di generare interesse senza mai annoiare.

Nel corso degli anni, più volte Mara Venier ha ammesso di non essere sicura di voler continuare a condurre lo show domenicale. A metterla in crisi è spesso la sua età, che la porta a pensare che sia ora di ritirarsi e di lasciare spazio ad altre persone. Ogni anno, però, Mara Venier decide di ritornare sul piccolo schermo: l’amore del pubblico e i grandi successi di ogni puntata sono infatti il simbolo di un programma azzeccato, che funziona.

Nel suo passato, però, non ci sono state solo gioie e soddisfazioni. Come ammesso nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, Mara Venier ha più volte vissuto l’ossessione per i dati auditel: sapere quante persone hanno seguito la puntata e vedere il trend nel corso del tempo indica se lo show stia funzionando o no. Questa, però, è un’arma a doppio taglio poiché eventuali cali fisiologici possono portare i conduttori a vivere con ansia le puntate che, quindi, perdono di qualità.

Oggi come oggi, Mara Venier ha ammesso di essere “guarita” da questa fissa. “La gente si fida e mi vuole bene. E io mi emoziono ogni volta. Anzi, quest’anno di più. Mi sono liberata dall’ossessione degli ascolti. Già la scorsa stagione avevo dato spazio all’impegno, alle storie importanti, agli argomenti seri. Quest’anno lo farò ancora di più” ha ammesso. Non ci resta quindi che aspettare domenica 11 settembre per il grande ritorno dello show di Rai1.

