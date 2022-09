lg-a-caccia-di-idee-innovative-e-sostenibili:-in-palio-un-milione-di-euro-di-finanziamenti

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione dei Life’s Good Award. Annunciato da LG al Ces 2022, l’evento seleziona le soluzioni tecnologiche più innovative in grado di creare una vita migliore per le persone. I vincitori riceveranno un premio di un 1 milione di dollari (USD) come contributo per lo sviluppo delle idee vincenti.

Il progetto Life’s Good Award rappresenta un passo significativo nel percorso di sostenibilità di LG, che lavora allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per un ambiente più green e a prodotti e servizi in grado di offrire esperienze nuove e di valore per tutte le persone.

“Il progetto Life’s Good Award racchiude la nostra filosofia di innovazione e la nostra visione secondo cui possiamo aspirare a un futuro migliore solo se collaboriamo”, ha dichiarato William Cho, ceo di LG Electronics. “Non vediamo l’ora di scoprire le idee innovative pensate dai partecipanti per una società migliore e un ambiente più sano, e di fornire il nostro sostegno e incoraggiamento per la loro realizzazione”.

Le categorie dei premi

Tra le categorie premiate Innovazione per il Pianeta, che mira allo sviluppo di soluzioni originali che preservino e migliorino la salute dell’ambiente, e Innovazione per le Persone, che punta a rendere i prodotti tecnologici sicuri, accessibili e user-friendly.

La giuria include, oltre al management di LG, nomi autorevoli del mondo accademico, tra cui Alex Edmans, professore alla London Business School e vincitore del premio Financial Times Best Business Books del 2020 e del premio Financial Times for Excellence in Sustainable Finance Education; Christopher Marquis, professore alla Cambridge Judge Business School e medaglia d’oro agli Axiom Business Book Awards 2021 nella categoria Business Ethics; Hyun S. Shin, professore alla Hanyang Business School e direttore del Collective Impact Center della Hanyang University.

“L’applicazione delle conoscenze per risolvere i problemi concreti del mondo èl’obiettivo di ogni studioso”, ha dichiarato Marquis. “LG ci ha fornito una potente piattaforma per farlo”. I Life’s Good Award sfruttano le risorse di LG per riunire innovatori, imprenditori, accademici e professionisti del business ed è l’esempio di come un’azienda possa avere un impatto concreto nel migliorare la vita delle persone”.

La valutazione delle proposte

Allo scopo di garantire che tutte le candidature presentate per i Life’s Good Award siano valutate in base a metriche di impatto rilevanti, LG ha avviato una collaborazione con B Lab Korea, un’organizzazione no-profit esperta nella misurazione e nella certificazione dell’impatto sociale delle imprese.

Le proposte saranno valutate in modo approfondito durante la prima selezione e quelle con i punteggi più alti saranno sottoposte a una seconda valutazione da parte di una giuria composta da rappresentati di LG e da rinomati studiosi di importanti istituzioni accademiche.

I tre finalisti saranno annunciati in occasione del Ces 2023 e si presenteranno alla giuria in una sessione finale che si terrà a gennaio. Il primo classificato (Grand Prix) riceverà un premio di 700mila dollari (USD), mentre il secondo (Silver) e il terzo classificato (Bronze) riceveranno rispettivamente 200mila e 100mila dollari (USD). E’ possibile candidarsi ai Life’s Good Award direttamente sul sito dell’evento, dove è possibile trovare tutti i dettagli e le condizioni di partecipazione.

