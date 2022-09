“Il prossimo anno…”: Can Yaman messo alle strette, la verità su Francesca Chillemi

L’amatissimo attore è ritornato al centro del gossip. Can Yaman ha vissuto un anno molto intenso: ecco la sua situazione sentimentale

Recentemente al centro della programmazione televisiva 2022/2023, Can Yaman sta per tornare sul piccolo schermo con “Viola come il Mare”, con Francesca Chillemi. Nel corso del tempo, l’attore è riuscito a farsi conoscere ed amare da tutto il pubblico italiano, soprattutto femminile: il suo fascino non ha lasciato scampo a nessuna.

Nelle ultime ore, però, Can Yaman è stato messo alle strette proprio in merito a un gossip che lo sta tormentando da molto tempo. Riguarda proprio Francesca Chillemi e la loro presunta relazione: ecco tutta la verità.

Can Yaman lo ammette: la verità sull’amore

Inevitabilmente, quando si lavora insieme ad una fiction o a un film, si trascorre molto tempo insieme. Se poi i personaggi che si interpretano vivono una storia d’amore, accade molto spesso che il pubblico trasferisca questi sentimenti anche ai due attori. È proprio questo ciò che è successo a Can Yaman e Francesca Chillemi: i mesi di lavoro a Viola Come il Mare sono stati molto intensi, anche dal punto di vista del gossip.

In questi ultimi giorni, i due attori sono andati al Festival del Cinema di Venezia e si sono prestati a diverse fotografie e passerelle. Proprio durante una di queste, i giornalisti e i fotografi presenti hanno iniziato a urlare, insistentemente: “Bacio! Bacio! Bacio!”. L’attrice siciliana ha subito spezzato i sogni degli astanti con un “Ma va…” ma la situazione non è migliorata.

Dopo nuove insistenze, la Chillemi ha detto all’attore: “Ma cosa dobbiamo fare?!“. I due, però, hanno preso sul ridere la situazione e si son lasciati andare a una fragorosa risata, segno forse anche dell’imbarazzo della situazione. A quel punto, un fotografo ha sottolineato come i due si trovassero nella città dell’amore e che quindi potevano onorarla proprio con un bacio. A quell’ennesima provocazione, Can Yaman ha risposto a tono: “L’anno prossimo!“.

Queste diverse e sostenute risposte ai giornalisti mettono quindi definitivamente il punto sui gossip che hanno travolto Can Yaman e Francesca Chillemi. Sembra che la loro non sia altro che un’amicizia personale e lavorativa: i loro fan, e soprattutto chi sognava di vederli insieme, devono mettersi l’anima in pace. Un sospiro di sollievo l’hanno sicuramente tirato anche i rispettivi partner dei due attori, come Stefano Rosso, fidanzato della Chillemi: pare che il gossip sia definitivamente finito.

