épaule illumina il carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Elisa Caterina Egger, calca la scena del red Carpet della 79^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia, scegliendo épaule con l’iconica cappa dress modello Paris.

épaule marchio ispirato a Philomena Sarti, musa cresciuta negli anni ’50, pone al centro del suo lavoro la passione per i tessuti di pregio, per la tradizione e l’artigianalità nel saper creare capi di lusso Made in Italy, rifiniti e curati nei dettagli a mano dalle sarte della maison épaule.

La nuova generazione dei Sarti si presenta con un team tutto al femminile, sentendo l’esigenza, attraverso la passione per il bello e per l’armonia delle forme, di realizzare un “LUXURY BIJOUX” come accessorio per le spalle che crea un piacere duraturo di stile.

épaule nello studio del prodotto ricrea una bellezza che diventa ricerca di design ispirato alla geometria del cerchio e alla sua simbologia di perfezione e armonia.

Chi sceglie épaule è una donna di stile dal carattere forte e indipendente. Ama viaggiare e distinguersi con allure, che solo i capi che riescono a trasmettere.

Il brand opera in una nicchia di mercato, con una produzione di modelli limitata, a basso impatto ambientale.

La collezione continuativa per le spalle “Across the Seasons” di épaule 6419 è un viaggio trasversale in un lusso consapevole, che attraversa tutte le stagioni, tutte le epoche e che valorizza ed esalta ogni età delle donne.

Il canale di vendita attuale è lo shop on line del sito ufficiale del brand.

Press Office: Le Salon de la Mode