Detective Test | Giochi a fare l’investigatore? Trova 3 facce nascoste in 3 secondi

3 secondi per trovare la soluzione, impossibile? Dimostra a tutti le tue capacità di investigazione e osservazione.

Ecco un altro Detective Test che metterà alla prova le tue doti. Sì, 3 secondi sono davvero pochissimi, perciò rilassati e prenditi qualche secondo prima di cominciare.

Tutti abbiamo dentro un piccolo investigatore che gioca a scovare i dettagli. Gli appassionati di film e serie gialli, si divertono a scoprire l’assassino, raccogliendo indizi e prove. Negli indovinelli si ha pochissimo tempo a disposizione poiché ci si deve affidare all’intuito.

La capacità di osservazione, l’intuito e l’istinto ci possono guidare in un lampo verso la soluzione. Ora prendi un cellulare, dove poter impostare un countdown di 3 secondi. Osserva bene la figura in alto: riesci a trovare 3 facce nascoste?

La soluzione del Detective test

Che bello provare a mettersi alla prova, testando i propri limiti. Come in una vera gara, il tempo ha un’importanza fondamentale. Potresti anche stabilire un tuo record personale, a forza di risolvere test logica e rompicapo.

Intanto vediamo se hai trovato la soluzione corretta. Osserva di nuovo per un attimo la figura. La scena rappresentata ha come protagonisti 2 bambini che stanno raccogliendo i frutti dagli alberi. Il bambino a sinistra raccoglie le pere, mentre la bambina a destra raccoglie le mele.

Ci sono molti dettagli in questa figura che potrebbero averti distratto. Dovevi trovare 3 facce nascoste e come noterai dalla soluzione qui sopra erano presenti: una nella chioma di un albero, una nel recinto di legno e un’altra nella panchina. Ce l’hai fatta in 3 secondi?

Se non ce l’hai fatta, dovrai allenarti anche tutti i giorni e diventare un campione. Potrai prenderti un po’ di tempo dopo il lavoro o nella pausa pranzo e dedicarti ad allenare la tua mente. Esistono giochetti di questo tipo con meno oggetti da osservare ad esempio. Certo che qui, solo le aquile avrebbero vinto in 3 secondi! Sfida i tuoi amici e vediamo se loro faranno meglio di te!

