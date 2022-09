carmen-di-pietro-cambia-rotta-dopo-l’isola:-beccata-a-letto-proprio-con-lei

La showgirl Carmen Di Pietro fa piazza pulita del passato e riallaccia i rapporti con la compagna di avventura.

L’esplosiva showgirl Carmen Di Pietro si è rivelata uno dei volti più iconici dell’ultima “Isola dei Famosi”, e ha divertito milioni di spettatori con la sua leggerezza e i suoi impeti famelici. Giunta in finale assieme all’amico Edoardo Tavassi, la showgirl ha dovuto affrontare durante il reality i morsi della fame e le privazioni fisiche, ma non solo…

Entrata in coppia con l’amato figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro ha dovuto affrontare anche il flirt innescato da Maria Laura De Vitis nei confronti del giovane. Mamma chioccia e protettiva, l’esplosiva soubrette ha immediatamente messo in guardia il figlio dalle insidie della giovane Pupa, scoraggiandolo dal proseguire la relazione.

Nelle ultime ore, però, Carmen Di Pietro sembra essersi ravveduta: una recente storia di Instagram racconta di un inaspettato riavvicinamento con la giovane pretendente al cuore del figlio.

Carmen Di Pietro a letto con Maria Laura De Vitis: la coppia che non ti aspetti

L’inquieta vincitrice de “La Pupa e il Secchione” si è distinta nel mondo dello show-business in salsa italiana anche grazie alla sua relazione con il giornalista Paolo Brosio. Dopo svariati pellegrinaggi a Mejugorie e relativi servizi de “Le Iene”, la giovane starlette è approdata al mondo dei reality.

Durante l’esperienza in Honduras, Maria Laura ha stretto un forte legame con Alessandro Iannoni, salvo poi ripiegare sulla new-entry Luca Daffré. La giovane showgirl non ha mai sminuito il valore della potenziale suocera, legando contro ogni aspettativa con lei. A distanza di settimane dalla fine del reality, Maria Laura De Vitis ha pubblicato alcune storie rivelatrici su Instagram, in cui divide il letto con Carmen Di Pietro, arrivando persino a omaggiarla della colazione al risveglio.

Sembra che la strana coppia si sia concessa un weekend rilassante alle terme. pernottando in una lussuosa struttura e condividendo tempo e confidenze. Ecco uno degli scatti più significativi: Carmen è stesa a letto e controlla il suo smartphone prima del meritato riposo, mentre Maria Laura la riprende di nascosto:

Sembra che tra le due non solo stia tornando il sereno, ma regni la più completa armonia. Molto probabilmente Carmen Di Pietro ha abbattuto la naturale diffidenza verso la giovane Maria Laura, consentendole un rapporto di complicità e amicizia. Dopotutto, anche i reality serbano una vena di verità, e alcuni rapporti sorti sotto le telecamere sono destinati a consolidarsi… Anche contro ogni aspettativa!

