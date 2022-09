Anna Pettinelli | “Mi faceva impazzire!”: amore allo sbando, un errore pagato a caro prezzo

Anna Pettinelli si è lasciata andare ad una confessione sorprendente: il suo percorso nel reality ha provocato seri contraccolpi nella coppia.

La conduttrice televisiva e radiofonica Anna Pettinelli vanta una variegata esperienza nel mondo dello spettacolo. Dopo l’esordio nelle radio locali toscane, la speaker livornese ha conquistato il palco di Sanremo, nonché quello dell’indimenticato “Un disco per l’estate”.

Dopo alcune esperienze come opinionista, Anna Pettinelli ha scelto di mettere alla prova la sua relazione con il compagno Stefano Macchi nel controverso format “Temptation Island“, presentandosi al pubblico come una leonessa granitica e sicura. Gli esiti del programma, però, hanno avuto effetti imprevedibili, portandola a mettere in dubbio tutte le sue certezze.

Anna Pettinelli, il dopo Temptation Island si è rivelato un percorso di ricostruzione

Il 2019 si è rivelato un anno epocale per la conduttrice e il suo storico compagno Stefano Macchi. La coppia, arruolata nel cast di “Temptation Island”, he seguito i tempi e i riti previsti dal programma, compresa la repentina separazione e il monitoraggio video delle rispettive azioni. Mentre Anna Pettinelli ha tenuto un profilo basso, limitandosi ad interagire con le compagne ed i tentatori dello show, Stefano Macchi ha dimostrato di volersi godere l’esperienza.

Sia pur in modo goliardico, il fidanzato della conduttrice ha avvicinato una giovane tentatrice del programma, stringendo con lei un rapporto di giocosa complicità. La vicinanza tra i due ha completamente messo in crisi la tormentata fidanzata, che ben presto ha richiesto il famigerato “falò di confronto”. Dopo 3 lunghissime ore al cospetto dell’host Alessia Marcuzzi, finalmente i due fidanzati hanno appianato le loro incomprensioni. Anna Pettinelli, a distanza di tempo, ha rispolverato quel momento delicato della sua vita.

“Io sono arrivata a Temptation Island sicura del mio rapporto con Stefano e poi tutte le tue sicurezze si sgretolan,o e poi quando l’ho visto sempre con questa ragazza, sono saltate tutte le protezioni…”, ha esordito. Riporta ancora “Il Sussidiario”: “Stefano si è divertito ed era questo che mi faceva impazzire. Lui non si era reso conto di niente perché non aveva visto nessun video dei miei. Ancora mi rode questa cosa. Adesso non ne parliamo più, ma i primi tempi… Sul tronco per il falò siamo rimasti tre ore. La Marcuzzi, poverina, non ne poteva più. Si erano fatte le cinque del mattino…”.

Pochi mesi fa Anna Pettinelli ha annunciato la fine della sua relazione con Stefano Macchi, dopo ben 8 anni d’amore. La coppia, sorta nel 2014, è definitivamente scoppiata nel 2022, ma per ragioni non riconducibili all’esperienza nel format. Chissà che il 2023 non porti ad entrambi un nuovo, travolgente, amore…

