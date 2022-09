Alessandra Celentano senza filtri | “È la cosa più importante”: la fotografia emoziona tutti

L’insegnante di danza classica di Amici ha condiviso uno scatto molto emozionante. Alessandra Celentano come non l’abbiamo mai vista

Ad Amici di Maria de Filippi, Alessandra Celentano si è sempre distinta per severità e precisione. I suoi metodi di insegnamento sono quelli tipici della danza classica e prevedono come principio cardine il rigore, da applicare a qualsiasi ambito dell’apprendimento. Questo modo di fare, però, le crea spesso fatiche e discussioni, soprattutto da parte di chi non ne condivide lo spirito.

Nelle ultime ore, però, Alessandra Celentano ha rivelato un inedito lato di sé. La fotografia postata sui social network non lascia spazio ai dubbi: ecco svelato il suo lato tenero.

Alessandra Celentano con lo zio

Coreografa, ex ballerina ed insegnante di danza classica, Alessandra Celentano prima di sedere al banco dei professori ha militato a lungo tra le file dei teatri più importanti del mondo. Fin da piccola, infatti, inizia a studiare danza con i più importanti maestri, che la portano a studiare all’Opera di Stato di Budapest. Grazie a una borsa di studio, poi, frequenta il corso di danza di Reggio Emilia, dove poi insegnerà.

Nella sua famiglia, però, l’arte si respira in maniera ampia e profonda. Sua papà, infatti, è fratello dell’amato cantante Adriano Celentano, il quale una volta ha rivelato di aver avuto una furiosa lite con il papà di Alessandra. Adriano, infatti, ha ben 18 anni in meno del fratello e l’ha sempre visto come un padre. Un giorno, dopo una lite, Adriano ha notato in Alessandro un’espressione particolare, di delusione: ” “Ho litigato e ho alzato la voce. Per me era come un padre, aveva 18 anni più di me. Mi arrabbiai smisuratamente e gli vidi fare un’espressione particolare, quella di chi non se lo aspettava. Non l’ho più dimenticata, quando ci penso ancora adesso mi scende una lacrima”.

Nel corso degli anni, molti si sono chiesti in che rapporti siano Alessandra e lo zio. In realtà, sembra che i due siano molto in armonia e a confermarlo è l’ultima foto postata dall’insegnante di ballo sui social, che riporta la frase: “Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista!“. Immediatamente, nei commenti si è scatenato un vero e proprio moto d’amore per la Celentano e lo zio: i fan non si sono trattenuti e si son lasciati andare a commenti sentiti, ricchi di stima e di complimenti.

