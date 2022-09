Ad Alba c’è Circonomia, Festival dell’economia circolare e transizione ecologica

Dopo quella primaverile svoltasi tra maggio e giugno, si apre domani 7 settembre ad Alba (CN), la sessione autunnale di Circonomia, il Festival internazionale dell’economia circolare e della transizione ecologica che da sette anni racconta gli intrecci virtuosi tra sostenibilità ambientale e “buona” economia. Il programma di settembre si apre con gli Aperitalk, tutti i mercoledì alle 18 e la tre giorni “live” presso la sala convegni di Palazzo Banca d’Alba dal 22 al 24 settembre. In calendario numerosi eventi e ospiti, tra cui Stefano Ciafani, Monica Frassoni, Marco Frittella, Nicola Lanzetta, Giovanna Melandri, Francesco Profumo, Agostino Re Rebaudengo, Ermete Realacci, Lucrezia Reichlin.

Si comincia il 7 settembre con l’Aperitalk “Vetro vuol dire qualità”, evento dedicato al 2022 Anno del Vetro; il 14 settembre secondo Aperitalk: “Il suolo: esempio di economia circolare e cooperazione”; mercoledì 21 settembre terzo appuntamento “Cooperazione e circolarità, strumenti per una vera transizione ecologica”.

Si segnala, inoltre, giovedì 22 settembre l’evento di apertura della tre giorni “live”, con la presentazione del Rapporto sulla Transizione ecologica ed energetica che mette a confronto le performance dell’Italia con quelle degli altri Paesi europei in materia di transizione ecologica ed energetica. Partecipano il curatore del Rapporto Duccio Bianchi, Nicola Lanzetta di Enel Group, il presidente di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo, Pierpaolo Carini di Egea, Monica Frassoni di Europe Alliance to Save Energy; conduce Marco Frittella.

Venerdì 23 settembre dalle 9,30, invece, è previsto un confronto sull’economia circolare con due sessioni: la prima su “La responsabilità estesa del produttore… ma fino a dove?”, la seconda (dalle 11.30) su “L’economia circolare traino per l’occupazione in Italia”. Partecipano Ermete Realacci della Fondazione Symbola, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, Riccardo Piunti di Conou e Danilo Bonato di Erion.

Diverse anche le proposte legate al mondo dell’arte e dello spettacolo. Fra le altre, l’appuntamento di venerdì 23 settembre alle 19, presso la Chiesa di San Giuseppe (via Vernazza 6) con il vernissage della mostra “Il pianto delle Sirene” del fotografo Gianmarco Maraviglia (la mostra è gratuita e resterà aperta fino al 22 ottobre). A seguire, alle 20,45 presso il Cinema Moretta (corso Langhe 106, Alba – ingresso libero) si terrà, lo spettacolo musicale “Non c’è un pianeta B”, con Roberto Cavallo e La Quadrilla Folk Band, un viaggio alla scoperta dei rifiuti abbandonati e dei tanti piccoli gesti quotidiani per fare la differenza. Fissato invece per il 24 settembre alle 10 il Terzo Raduno Nazionale dei Green Heroes, con Alessandro Gassmann, Annalisa Corrado e Roberto Bragalone.

A chiudere il festival anche quest’anno sarà la musica con l’evento finale della seconda edizione del “Green Music Contest”, che nei mesi scorsi ha visto la partecipazione alle selezioni di decine di musicisti provenienti da tutta Italia. L’evento finale, con l’esibizione degli otto finalisti, si svolgerà sabato 24 settembre dalle 18 ad Alba presso l’Arena Guido Sacerdote con la premiazione della migliore canzone a tema ambientale dell’edizione 2022.

“Il caso ha voluto che l’edizione 2022 del nostro Festival – commentano i due direttori Roberto Cavallo e Roberto Della Seta – coincida perfettamente con l’immediata vigilia delle elezioni politiche. Una coincidenza che sottolinea la necessità sempre più urgente di rendere i temi ambientali, dalla lotta alla crisi climatica al passaggio a un’economia circolare, protagonisti del dibattito pubblico e dell’agenda politica”.

