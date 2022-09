Samira Lui esplode di nervoso | “Fatevi i ca**i vostri!”: succede davanti a tutti

La professoressa de L’Eredità non contiene più la rabbia e scoppia. Samira Lui come non si è mai vista, il nervoso è alle stelle

Lavorativamente nata come modella, Samira Lui si è fatta conoscere da tutto il pubblico di Rai1 grazie a L’Eredità, che l’ha scelta come professoressa. Inizialmente affiancata da Ginevra Pisani, la Lui ha poi portato avanti questo ruolo con Andrea Cerelli, arrivato in corsa: la coppia, ironica e divertente, è riuscita a conquistare tutti.

In attesa di scoprire se ricoprirà questo ruolo anche nella prossima stagione del quiz di Rai1, Samira Lui si è goduta un’estate di relax. Durante un normale Questions&Answers su Instagram, dove i VIP rispondono a qualche domanda dei fan, si è però lasciata andare a uno sfogo senza precedenti: non ne può più.

Samira Lui la stronca davanti a tutti

Fidanzata con Luigi Punzo, Samira Lui si è goduta un’estate intensa e piena fatta di relax, di amore e di famiglia. L’Eredità è infatti un quiz che occupa molti mesi, da settembre sino a giugno: l’estate è quindi il momento perfetto per prendersi una pausa dal lavoro e per ricaricare le batterie. L’edizione 2022/2023 del quiz di Rai1 inizierà per la prima volta a fine ottobre: il successo di Reazione a Catena, il quiz estivo della rete, ha portato i vertici a decidere di allungarlo di un mese.

In uno di questi momenti di pausa, Samira Lui ha voluto aprire con i propri fan una questione: l’invidia tra donne. Per farlo ha aperto un cosiddetto “box domande”, cioè uno spazio su Instagram dove i follower di uno specifico utente possono scrivere domande o considerazioni personali. “Cosa ne pensate dell’invidia tra donne? Io sono sempre più basita” scrive, raccogliendo poi testimonianze altrettanto sconvolte da parte di altre donne.

A un certo punto, Samira Lui ha postato la conversazione privata che ha avuto con una follower, la quale le ha spesso dato fastidio importunandola e cercando di guastarle la serenità. “Poi c’è lei, una delle tante che si sentono meglio a “creare problemi” alle persone felici (e a queste persone non piacciono le persone felici)” scrive, senza pietà. “Ragazze io vorrei invitarvi a farvi i ca**i vostri, vi giuro fa bene!” scrive infine, sfogandosi di un nervoso che probabilmente covava dentro da molto.

Uno sfogo senza precedenti che sicuramente mette in mostra anche il carattere combattivo di Samira Lui, che ha ammesso di aver risposto a questa utente e di aver pubblicato il tutto proprio per dare una lezione a chi vive importunando gli altri.

