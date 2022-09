Rompicapo Cervelloni | Nessuno risolve in 3 secondi: sei tu il primo?

Il Rompicapo Cervelloni non si chiamerebbe così se tutti fossero in grado di risolverlo in 3 secondi. Vuoi provarci?

Se mangi matematica a colazione, puoi restare. Se invece la odi, resta lo stesso e dimostra a tutti che non sei una schiappa! Sei pronto per cimentarti in questo rompicapo per cervelloni?

Ecco per te un esempio di indovinello matematico per metterti alla prova. Con questo giochetto potrai dimostrare che sei davvero il migliore, ma occhio al tempo perché dovrai essere una scheggia. Avrai solo 3 secondi a disposizione per dimostrare di essere un cervellone.

Tutti amano trascorrere il proprio tempo libero divertendosi nella risoluzione degli indovinelli. È arrivato il momento anche per te di provarci! Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a scorciatoie o trucchetti per trovare la soluzione. La nostra mente è una vera palestra da allenare anche quotidianamente. Gli indovinelli e i rompicapo sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare molto complessi. Osserva bene la figura in alto: 11+3=2, com’è possibile? Rispondi e risolvi in 3 secondi!

La soluzione del Rompicapo Cervelloni

Di solito le persone impiegano circa un minuto per fare tutti i calcoli, ma un cervellone dovrebbe riuscirci in solo 3 secondi. Vediamo se hai dato la risposta corretta.

Nella figura in alto era rappresentata un’operazione apparentemente senza senso logico: 11+3=2, com’è possibile? E’ possibile ed è corretta! Sei arrivato a capire perché? Il motivo era semplice se avessi ragionato con le ore dell’orologio. Le ore 11 + 3 ore danno infatti le 2 del pomeriggio (14).

Se hai trovato la giusta chiave per risolvere sei stato davvero molto in gamba e non ti sei perso in ragionamenti matematici inutili. La capacità logica di ragionare accompagna tutte le altre nostre abilità, senza quella non si va molto avanti.

Ora che sai la soluzione puoi proporre questo rompicapo in famiglia o agli amici e vedremo se loro faranno meglio di te. In ogni caso, non smettere mai di allenarti giocando. Ci sono tantissimi tipi di indovinelli e test logica, per testare il proprio quoziente intellettivo e svagarsi un po’.

