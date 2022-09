Oroscopo Branko del 7 settembre: grande mercoledì, ecco per quali segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi è una giornata in cui dovresti dimostrare tutta la capacità di trasformazione e in modo pratico e cauto di svolgere i tuoi affari e le tue attività, sia personali che professionali. SENTIMENTI: È un giorno ideale per beneficiare della tua seduzione e simpatia a livello sentimentale. AZIONE: È un giorno per sfruttare il pragmatismo e l’osservazione nei tuoi nuovi sogni ben pianificati. FORTUNA: Sarà una giornata molto luminosa e allo stesso tempo diversa. Preparati a cambiamenti inaspettati e vantaggiosi. Sii più selettivo in tutto ciò che decidi. Lasciati coinvolgere in hobby come scrivere, suonare uno strumento musicale, ballare o cantare. È imperativo che ti esprimi, che fai emergere i tuoi talenti artistici, la tua natura romantica e appassionata. Elimina dal tuo mondo ciò che ti colpisce o ti invalida.

Toro (21 aprile-20 maggio) – È un giorno in cui sarà necessario che tu organizzi i tuoi affari di borsa in modo sereno ma attivo, mantenendo la fiducia nei tuoi sogni e agendo con cautela e responsabilità. In questo modo puoi concretizzare le tue azioni. SENTIMENTI: Stai affrontando una giornata in cui puoi essere guidato dalla tua intuizione e gentilezza nella tua relazione. AZIONE: È un giorno in cui dovresti organizzare le tue risorse e mantenere la fiducia nel tuo spirito allegro e conservatore. FORTUNE: È un giorno in cui dovresti organizzare i tuoi beni e mantenere la fiducia nel tuo spirito allegro e conservatore. Non sei mai stato meglio orientato di adesso a vivere la vita a modo tuo e guadagnare denaro. La tua tendenza ad illuderti e a fantasticare ti ha portato a grandi frustrazioni in amore, ma ora sei più consapevole delle tue azioni e molto più in sintonia con la realtà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – È un giorno importante per dirigere la tua attenzione sul modo in cui ti relazioni con gli altri. Dovresti essere una persona lungimirante e riservata, per ottenere la massima efficienza nei tuoi progetti e nell’aiuto di cui hai bisogno. SENTIMENTI: È un giorno per organizzare le tue questioni di relazioni personali e con gli amici in modo piacevole e fluido. AZIONE: È importante che ti calmi nelle tue azioni e che tu metta le basi per i tuoi nuovi accordi con persone di cui ti fidi. FORTUNE: È una giornata in cui puoi organizzare un viaggio da sogno, senza organizzare la tua economia. È tempo di risparmiare perché soldi che entrano nella tua vita, soldi che lasciano facilmente, perché non sai come controllarli o gestirli correttamente. Approfitta di quelle serie di fortuna che ti stanno arrivando per garantire il presente e il futuro.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi il tuo obiettivo principale sarà raggiungere il benessere nella tua vita e irradiarlo intorno a te. Devi essere una persona pragmatica e includere quelle persone fidate nei tuoi obiettivi per sentirti più sicuro.SENTIMENTI: devi essere una persona brillante e incoraggiare le persone a te vicine che hanno bisogno del tuo sostegno. AZIONE: È una giornata ideale per prendersi cura del proprio benessere ed essere una persona cauta e lungimirante in tutto. FORTUNE: È un giorno in cui i tuoi obiettivi saranno alla tua portata se ti connetti con persone che la pensano allo stesso modo che ti aiutano. Le tempeste e le prove sono finite, ma hai ancora molta strada da fare nella vita. È tempo di brillare, distinguersi, attirare l’attenzione, lasciare che ti ammiri. Prenditi cura del tuo aspetto personale e della tua immagine pubblica. Pensa e studia ogni passo da compiere.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In questo giorno dovete usare il vostro modo sereno e lungimirante, soprattutto in termini di risparmio ed economia, perché da esso dipendono piani e benefici economici.SENTIMENTI: è un giorno per sentirsi felici con il proprio partner e godersi momenti idilliaci e speciali. AZIONE: Devi mantenere la tua grande creatività ed essere una persona attenta e prudente con l’economia. FORTUNE: È un giorno per godere della tua generosità e del tuo spirito sognante e benefattore. È un buon momento per tentare la fortuna. Innamorato ti ritrovi più attraente che mai. Unioni, matrimoni, storie d’amore bussano alle porte del tuo cuore e questi potrebbero essere con uno straniero. Continua a combattere forte e sicuro di te stesso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi è un giorno in cui è importante per te essere una persona efficace, pratica e responsabile, soprattutto con il tuo partner, amici parenti e nelle questioni di grande importanza a casa. SENTIMENTI: È un giorno per gettare le basi e gli impegni che mantieni con il tuo partner. AZIONE: Oggi è una giornata in cui sentirti a tuo agio nel tuo ambiente e con le decisioni pratiche e dinamiche che prenderai. FORTUNE: Sarà una giornata molto interessante per gestire la tua creatività e allo stesso tempo le tue innate potenzialità. Ti avventurerai nel non sperimentato, nell’ignoto, nel nuovo. Ogni sfida ti attirerà come mai prima d’ora, Vergine. Il denaro ti arriverà attraverso debiti che ti vengono pagati, regali, lotteria, la verità è che scorrerà più ora di prima, ma attenzione a non commettere follie spendendolo in modo incontrollabile.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi è un giorno per poter mostrare alle vostre strette amicizie il vostro grande apprezzamento per loro e la vicinanza che vi unisce, per poter concretizzare insieme progetti comuni. SENTIMENTI: È un giorno per mostrare la tua simpatia e attenzione al tuo partner. Questo ti aiuterà a sentirti più unito.AZIONE: È un giorno per risolvere i problemi passati con i membri della famiglia in modo pragmatico e calmo. FORTUNE: È un giorno per gettare le basi per le tue relazioni personali e con amici fidati. Ti liberi dalle pressioni familiari, dalle responsabilità che non ti appartengono e da inutili sacrifici. Sarai più chiaro e più vigile in modo che non ti ingannino di nuovo. Non temerai i cambiamenti e oserai fare il primo passo in un progetto che molti descrivono come rischioso e dimostrerai loro che puoi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi è un giorno molto importante per gettare le basi per i tuoi nuovi progetti e per il tuo benessere personale e familiare. È giunto il momento per te di “essere la voce che canta” per iniziare tutto. SENTIMENTI: È il momento di aiutare, emotivamente o finanziariamente, una persona cara che conta su di te. AZIONE: Oggi è un giorno per organizzare gli aiuti e le spese di cui hai bisogno per i tuoi progetti. Trova un buon equilibrio. FORTUNE: Devi organizzare i tuoi atti con generosità e molta simpatia verso chi ha bisogno di te.Ti alzi dai tuoi fallimenti e ti alzi come mai prima d’ora. La prova è finita e la lezione è già stata imparata. Sia finanziariamente che professionalmente, sembri brillante. Continua a inviare benedizioni a coloro che ti hanno tradito e vedrai che l’amore farà miracoli nella tua vita.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi è un giorno in cui la responsabilità che attribuisci ai tuoi obiettivi sarà molto importante. La tua iniziativa sarà fondamentale in questo giorno. Avrai gioie inaspettate da una persona importante nella tua vita. SENTIMENTI: Sei in un giorno molto importante per buttarti in quella relazione che desideri e senti con grande dinamismo.AZIONE: È una giornata in cui la tua agilità ti aiuterà ad essere una persona lungimirante nei tuoi obiettivi, per evitare dispersioni di progetto. FORTUNE: Oggi avrai la fortuna di aumentare i tuoi guadagni grazie alle attività extra che svolgi.Le connessioni professionali saranno riscaldate. Negozia un contratto di lavoro o una transazione immobiliare e allevia le pressioni finanziarie. Le strade per il futuro saranno illuminate. Tieni d’occhio le opportunità e innova sul lavoro. La giornata favorirà anche la risoluzione dei conflitti con i colleghi o qualcuno del team. Le nuove relazioni saranno motivanti; ampliare la partecipazione sociale. Piacere in aumento!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un giorno molto importante per gettare le basi e risolvere problemi in sospeso, che devono essere risolti per mantenere il benessere e concretizzare gli obiettivi che hai in mente.SENTIMENTI: È un giorno in cui devi risolvere problemi del passato che devono essere risolti, poiché erano in sospeso.AZIONE: È importante che ti lasci alle spalle questioni obsolete che non hanno significato nella tua vita. Sii più realistico.FORTUNE: Dovrai occuparti di dinamizzare gli atti della tua famiglia e aiutare alcuni di loro che ne hanno bisogno.Buone notizie da lontano, inviti e un’offerta di lavoro terranno alto il morale. La giornata porterà cambiamenti nel progetto di vita e nell’immagine. Approfitta del passaggio della Luna attraverso Plutone per reinventarti e rivelare la tua bellezza e il tuo potere. Un viaggio favorirà l’amore. Aumenta la fiducia in una relazione speciale; godere di diversi piaceri e rinnovare i sentimenti. Scenario positivo avanti!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi devi preparare i tuoi progetti in modo pratico e stabile con l’aiuto di altre persone vicine, con le quali è conveniente concordare e conversare in un’atmosfera di armonia.SENTIMENTI: Oggi è un giorno in cui la tua simpatia e gentilezza attireranno gli altri e sarai in grado di fare progetti divertenti.AZIONE: È necessario organizzare accordi e moduli con gli associati per mantenerli e parlarne in modo rilassato. FORTUNE: È un giorno per risolvere questioni in sospeso del passato con simpatia e gentilezza.Rivelare i sogni rafforzerà i piani per il cambiamento e allevierà l’angoscia. Aumenta la sintonia con la forza interiore e prendi decisioni di vita. Un invito da lontano o un viaggio lasceranno spazio a diversi piaceri. Schiarisci le idee, esplora nuovi argomenti e sviluppa idee per nuovi progetti. La giornata sarà più produttiva in attività creative e contatti con estranei. Complicità in amore!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui la tua responsabilità e organizzazione nei tuoi obiettivi può aiutarti a raggiungere la stabilità e il risparmio che hai mantenuto a lungo per i tuoi piani.SENTIMENTI: È un giorno per prendersi cura dei punti importanti dei propri obiettivi professionali, per sapere quanto occorre per potersi lanciare subito.AZIONE: È un giorno speciale per mantenere gli obiettivi con i colleghi e gli amici che la pensano allo stesso modo.FORTUNE: È un giorno per organizzare un nuovo progetto con amici fidati e pianificare ciò che ognuno dovrebbe contribuire.Incontri potenti porteranno nuove motivazioni. Unisciti a un nuovo gruppo, rafforza le amicizie e risolvi un problema con qualcuno del passato o della casa. Uno scambio di confidenze con la famiglia chiarirà le decisioni. Questo sarà un ottimo momento per iniziare relazioni, fare progetti per la vita intima o l’alloggio. Conta sull’armonia nelle interazioni e impara da nuovi riferimenti. Matrimonio alto!

