Miriana Trevisan, il momento più difficile come madre | “È stata dura”: preoccupazione alle stelle

Oltre la soubrette, prevale la Madre: Miriana Trevisan ha confessato il preoccupante trascorso, il distacco è stato devastante.

Icona di bellezza ed eleganza, la showgirl Miriana Trevisan è stata uno dei personaggi più amati e discussi sui social durante l’ultima edizione del “GF Vip”. Dopo il brillante esordio nel 1991 nel varietà di Boncompagni “Non è la RAI“, la soubrette ha lavorato con i BIG della televisione italiana. Da Paolo Bonolis, a Raimondo Vianello, passando anche per Corrado, Miriana Trevisan ha messo a disposizione la sua grazia naturale nel ruolo di valletta e spalla dei conduttori.

Durante il suo recente percorso nel format di Canale 5, la showgirl ha rivendicato il diritto alla sua femminilità, allacciando alcuni flirt nella casa di Cinecittà. Nonostante la spensieratezza e la la voglia di ballare a piedi nudi sotto la pioggia, Miriana resta in primis una madre affettuosa e presente. La soubrette ha infatti un figlio adolescente, nato dal matrimonio con Pacifico Settembre, in arte Pago. Nel recente passato, l’improvviso allontanamento di Pago ha segnato l’emotività del bimbo, provocando nella madre serie preoccupazioni.

Pago al GF Vip, Miriana Trevisan in ansia per il figlio Nicola

Nonostante la relazione tra Pago e Miriana, culminata nel matrimonio, sia naufragata dopo 3 anni d’amore nel 2006, i due si sono rivelati negli anni genitori accudenti e premurosi. Nel 2019 Pago ha scelto di partecipare come concorrente all’ambito reality “GF Vip”, in concomitanza con la burrascosa storia con la bella Serena Enardu, e il figlio Nicola ha accusato il colpo.

A tal proposito Miriana ha dichiarato: “Nicola si sente un po’ trascurato perché Pacifico sta veramente perdendo i ruoli che ha nella vita, il ruolo di fratello, padre, figlio di sua mamma, è solo entrato in questo ruolo di compagno…”. Il piccolo Nicola ha vissuto l’allontanamento del padre in modo un po’ traumatico, come sottolinea la soubrette: “C’è una forte distrazione verso Nicola e lui ne risente“, aggiungendo poi: “È stata dura non sentirlo ogni sera e non vederlo ogni 15 giorni…“.

Archiviata la storia tra Pago e Serena, Miriana Trevisan e l’ex marito sono tornati in ottimi rapporti, con immenso sollievo del figlio della coppia. I due sembrano filare d’amore e d’accordo, tanto da tornare a dormire saltuariamente sotto lo stesso tetto, come una vera famiglia. Al tempo la showgirl aveva ammesso: “Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione. La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose…”.

